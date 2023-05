Original-Research: EQS Group AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 23.05.2023 Kursziel: 32,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.12.2021, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Erfreulicher Jahresauftakt Während sich die Anzahl der börsennotierten Unternehmen in Deutschland weiter reduziert und somit Kundenpotenzial wegfällt, profitiert die EQS Group AG von dem anhaltenden Trend zu steigenden Regulierungen. Derzeit spielt hier die EU-Whistleblower-Richtlinie die wichtigste Rolle. Die Gesellschaft hatte sich rechtzeitig mit hohen Investitionen auf das Angebot von Hinweisgebersystemen vorbereitet, jedoch verzögerte sich einmal mehr die Umsetzung der Vorgaben in nationales Recht. Vor allem wichtige Märkte wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien agierten eher als Nachzügler denn als Vorreiter. Immerhin konnte nun vor kurzem auch in Deutschland eine Einigung erzielt werden und das Gesetz wird im kommenden Monat in Kraft treten. Dies eröffnet der Gesellschaft massives Wachstumspotenzial, stellt Deutschland doch den mit Abstand wichtigsten EQS-Markt dar. Entsprechend gehen wir in der zweiten Jahreshälfte von einer deutlich stärkeren Nachfrage im Bereich der Whistleblowing-Lösungen aus. Nachdem die Verzögerungen in 2022 mehrfache Anpassungen der unternehmensseitigen Umsatzprognose erforderten, könnte die jetzige Verabschiedung des Gesetzes im weiteren Jahresverlauf angesichts des bereits starken Auftakts eine Anhebung unserer Schätzungen mit sich bringen. Immerhin erreichte die Gesellschaft in den ersten drei Monaten bereits ein Umsatzwachstum von 15 Prozent. Auch auf mittlere Sicht birgt die neue Gesetzgebung noch enormes Steigerungspotenzial. Durch die Verzögerungen musste EQS die ursprünglichen Ziele für 2025 zwar um 12 bis 18 Monate verschieben, jedoch "aufgeschoben ist nicht aufgehoben". Wir sind überzeugt, dass die Gesellschaft ihre Wachstumsziele in der Zukunft erreichen kann, wenn auch etwas später als ursprünglich vorgesehen. Positiv hervorzuheben ist, dass nach der ersten Stufe der Regulierung, die für Unternehmen ab 250 Beschäftigten gilt, bereits Ende 2023 auch die zweite Stufe in Kraft tritt, die dann auch Firmen mit 50 bis 249 Beschäftigten erfasst. Von der im Zuge der nationalen Gesetzgebung erwarteten deutlich steigenden Nachfrage nach Whistleblowing-Lösungen sollte EQS als mit Abstand führender europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme signifikant profitieren können. Dabei spielen auch die hohe IT- und Datensicherheit sowie die mit der starken Marktpositionierung verbundene Preissetzungsmacht von EQS eine Rolle. Angesichts der erfreulichen Entwicklung in den ersten drei Monaten 2023 sehen wir die EQS Group AG weiterhin hervorragend für ihre kommunizierte Wachstumsstrategie gerüstet. Ein höheres Umsatzvolumen beschert der Gesellschaft aufgrund der hohen Skalierbarkeit auch deutlich steigende Ergebnisse. Bei einem leicht auf 32,50 Euro angehobenen Kursziel bekräftigen wir daher unsere Empfehlung, die EQS-Aktie zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27065.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

www.gsc-research.de. Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °