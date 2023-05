Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.05.2023 Kursziel: EUR8,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 04.04.2023 (vorher: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,90. Zusammenfassung: Die Ergebnisse von Valneva im ersten Quartal lagen unseren Erwartungen nahe. Der Produktumsatz verdoppelte sich nahezu auf EUR32,1 Mio., angetrieben durch die stark anziehende Nachfrage nach den Reiseimpfstoffen Ixiaro (Japanische Enzephalitis) und Dukoral (Cholera, ETEC). Der Aktienkurs ist seit den Zahlen um über 30% gestiegen. Wir sind der Meinung, dass der Kursanstieg in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Phase-3-Studie für den Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15, den wir als wertvollsten Vermögenswert im Portfolio von Valneva ansehen, beseitigt wurden. Am 17. Februar gaben Valneva und Pfizer (mit dem Valneva bei der Entwicklung von VLA15 zusammenarbeitet) bekannt, dass die Hälfte der 6.000 Studienteilnehmer aufgrund von Verstößen gegen die gute klinische Praxis in den von einem Dritten geleiteten US-Studienzentren aus der Studie herausgenommen worden war. Ursprünglich war geplant, die Zulassungsanträge bei der FDA und der EMA im Jahr 2025 nach zwei Zeckensaisons (2023 und 2024) einzureichen. Der Verlust der Hälfte der Studienteilnehmer zwei Monate vor Beginn der ersten von zwei Zeckensaisons stellte diesen Zeitplan in Frage. Die Ankündigung vom Februar ließ auch befürchten, dass Valneva zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit einer möglichen Verlängerung der Studie zu tragen hätte. In der Pressemitteilung zum ersten Quartal erklärte die Geschäftsleitung, dass die Phase-3-Studie bis zur Zeckensaison 2025 verlängert wird und somit die Zulassungsanträge im Jahr 2026 gestellt werden können. Davon sind wir bereits in unserer letzten Studie vom 4. April ausgegangen. Pfizer wird die zusätzlichen Studienkosten übernehmen. Die wertvollsten Assets von Valneva sind das bestehende kommerzielle Impfstoffgeschäft, das in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von ca. USD150 Mio. erzielen wird, sowie die Impfstoffprogramme gegen Lyme und Chikungunya. Die FDA-Zulassung für den Chikungunya-Impfstoffkandidaten wird für Ende August erwartet. Vorbehaltlich der Zulassung werden diese beiden Impfstoffkandidaten eindeutige Marktführer auf den globalen Märkten sein, für die ein Jahresumsatz von USD1,0 Mrd. (bis 2032) bzw. USD500 Mio. (bis 2030) prognostiziert wird. Im Verhältnis zu diesen Zahlen und angesichts der begrenzten Konkurrenz halten wir den aktuellen EV von Valneva von USD740 Mio. für zu niedrig. Der derzeitige Barmittelbestand von EUR254 Mio. reicht aus, um den Konzern mindestens bis Ende 2024 zu finanzieren. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,90 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.90 price target. Abstract: Valneva's Q1 results were close to our expectations. Product sales nearly doubled to EUR32.1m driven by strongly recovering demand for the travel vaccines Ixiaro (Japanese encephalitis) and Dukoral (cholera, ETEC). The share price has risen over 30% since the numbers. We believe the rally has been driven primarily by the removal of much of the uncertainty surrounding the phase 3 trial of the Lyme disease vaccine candidate, VLA15, which we see as the most valuable asset in Valneva's portfolio. On 17 February, Valneva and Pfizer (with whom Valneva is collaborating on the development of VLA15) announced that half of the 6,000 participants had been removed from the trial because of good clinical practice violations at US trial sites run by a third party. The original plan was to submit marketing authorisation applications to the FDA and EMA in 2025 after two tick seasons (2023 and 2024). The loss of half the study participants two months before the start of the first of two tick seasons called this schedule into question. The February announcement also created concerns that Valneva would have to cover additional costs in connection with a possible extension of the trial. In the Q1 press release, management stated that the phase 3 trial will be extended into the 2025 tick season and that hence regulatory applications will take place in 2026. We already assumed this in our most recent note of 4 April. Pfizer will cover incremental study costs. Valneva's most valuable assets are the existing commercial vaccine business, which is expected to generate sales of USD150m or more this year, and the Lyme and chikungunya vaccine programmes. FDA approval of the chikungunya vaccine candidate, VLA1553, is expected at end August. Subject to approval, these two vaccine candidates will be clear leaders in global markets projected to generate annual revenue of USD1.0bn (by 2032) and USD500m (by 2030) respectively. Relative to these numbers, and given the limited competition, we find Valneva's current EV of USD740m to be too low. The current cash position of EUR254m is sufficient to fund operations through at the least the end of 2024. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.