ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 61 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers (SHL) mit Blick auf die US-Tochter Varian von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der bei dem Strahlenspezialisten Varian verstärkte Einsatz der Computertomographie-Technologie anstelle der Magnetresonanz-Technologie, für die sich andere Unternehmen entschieden hätten, dürfte eine erfolgreiche Strategie sein, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die Skalierbarkeit und auch auf die Fähigkeit von Siemens Healthineers, Einschränkungen in der Bildqualität auszugleichen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 16:43 / GMT

