EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Finanzvorstand Claire Peel verlässt das Unternehmen im späteren Verlauf des 3. Quartals 2023

DWS Group GmbH & Co. KGaA

DWS Group GmbH & Co. KGaA: Finanzvorstand Claire Peel verlässt das Unternehmen im späteren Verlauf des 3. Quartals 2023



24.05.2023 / 14:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Claire Peel, Chief Financial Officer der DWS, hat die DWS darüber informiert, dass sie ihr Mandat in der Geschäftsführung der DWS im späteren Verlauf des dritten Quartals 2023 niederlegen will.

Die Gesellschafterin der DWS Management GmbH wird einen geordneten Prozess starten, um in den kommenden Wochen einen neuen Chief Financial Officer für die DWS zu bestellen.





Kontakt:

Sebastian Krämer-Bach

Global Head of Communications, Brand & CSR



DWS Group GmbH & Co. KGaA

Mainzer Landstr. 11-17

60329 Frankfurt

Germany



+49 69 910 43330

sebastian.kraemer-bach@dws.com



Ende der Insiderinformation

