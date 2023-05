EQS-News: TAKKT AG: Hauptversammlung beschließt Sonderdividende und damit eine Ausschüttung von insgesamt einem Euro je Aktie

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

TAKKT AG: Hauptversammlung beschließt Sonderdividende und damit eine Ausschüttung von insgesamt einem Euro je Aktie



24.05.2023 / 16:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hauptversammlung beschließt Sonderdividende und damit eine Ausschüttung von insgesamt einem Euro je Aktie

CEO Maria Zesch präsentierte Thesen für die Arbeitswelten der Zukunft

Wachstumsstrategie und Ausblick bestätigt

Zustimmung zu allen Punkten der Tagesordnung Stuttgart, 24. Mai 2023. Die TAKKT AG hat heute im virtuellen Format ihre 24. ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Punkten der Tagesordnung zu. Damit ist auch die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt einem Euro je Aktie beschlossen. Der Betrag setzt sich aus einer Basisdividende in Höhe von 0,60 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,40 Euro zusammen. Im Rahmen der Generaldebatte beantwortete der Vorstand die Fragen der Anteilseigner zu Strategie und Geschäftsverlauf der Unternehmen.



In ihren Ausführungen präsentierte CEO Maria Zesch die strategische Ausrichtung der Gruppe: „Unsere Vision ist klar: Wir gestalten die Arbeitswelten von morgen. Wir stehen unseren Kunden beim Wandel der Arbeitswelt zur Seite.“ Dieser Wandel wird getrieben von Megatrends wie Talentknappheit und Nachhaltigkeit. Dieses Umfeld bietet für TAKKT die Chance, sich vom Produktlieferant zum Problemlöser zu entwickeln und damit die eigene Wertschöpfung zu steigern.



Für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Maria Zesch die Prognose, die von einer spürbaren Belebung in der zweiten Jahreshälfte ausgeht. Durch eine Verbesserung beim Management des Nettoumlaufvermögens will die Gruppe 2023 einen deutlich höheren freien Cashflow erwirtschaften.

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 700.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Ansprechpartner

Michael Loch Tel. +49 711 3465-8222

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

24.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com