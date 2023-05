ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach einem Treffen mit dem neuen Finanzvorstand Walter Mertl auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Bei dieser Gelegenheit habe Mertl eine klare Botschaft übermittelt, was die Kontinuität einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie angehe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu seiner Rolle gehöre es wohl vor allem, den Übergang des Autobauers ins Elektrizitäts-Zeitalter profitabel zu managen./gl/la

