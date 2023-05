Chipkonzern NVidia dank KI-Boom optimistisch - Anleger euphorisch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore/San Francisco/Oakland/New York (Reuters) - Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) beschert NVidia einen Nachfrageboom. Weil Programme wie ChatGPT viel Rechenpower benötigen, sagte der US-Chip-Hersteller für das laufende Quartal einen überraschend hohen Umsatz voraus.

Das vergangene Vierteljahr lief ebenfalls besser als erwartet. Dies trieb die Aktie des Unternehmens im nachbörslichen US-Handel um knapp 30 Prozent auf ein Rekordhoch von 391,50 Dollar. In ihrem Windschatten griffen Investoren bei KI-Werten insgesamt zu.

"Kein Unternehmen kann ein hochmodernes KI-Rechenzentrum ohne die Technologie und die gesamte Software eines Cloud-Computing-Anbieters aufbauen, aber wir verfügen über all diese Fähigkeiten", sagte NVidia-Chef Jensen Huang. Sein Konzern verkaufe inzwischen bevorzugt komplette KI-Supercomputer statt einzelne Chips.

Huang stellte für das zweite Quartal einen Umsatz von elf Milliarden Dollar, plus/minus zwei Prozent, in Aussicht. Analysten hatten lediglich mit 7,15 Milliarden Dollar gerechnet. Die Erlöse des abgelaufenen Vierteljahrs lagen mit 7,19 Milliarden Dollar ebenfalls über den Erwartungen. "Der aktuelle KI-Goldrausch sollte die Nachfrage für den Rest des Jahres befeuern", sagte Analyst Logan Purk vom Anlageberater Edward Jones.

RALLY BEI KI-WERTEN - ANALYST WARNT VOR ÜBERTREIBUNG

Dies verhalf NVidia zum größten Kurssprung seit sechseinhalb Jahren. Mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 968 Milliarden Dollar wurde das Unternehmen an der Börse rund drei Mal so hoch bewertet wie die Rivalen Intel und AMD zusammengerechnet. Letzterer verbuchte im Windschatten der NVidia-Rally im nachbörslichen US-Geschäft ein Plus von zehn Prozent. Ähnlich stark aufwärts ging es für den Anbieter von KI-Software C3.ai und für Palantir. Der Datenanalyse-Spezialist hatte unlängst eine eigene KI-Plattform vorgestellt.

"Wir sind überzeugt, dass KI eine starke Zukunft hat", sagte Naeem Aslam, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Zaye. Die Aktien aus diesem Sektor seien aber bereits teuer. Wer jetzt einsteige, könnte Geld verbrennen. "Beim Investieren geht es darum, Unternehmen mit der richtigen Bewertung zu finden, anstatt einem Hype hinterherzulaufen." NVidia-Titel haben seit Jahresbeginn knapp 170 Prozent zugelegt, etwa sieben Mal so stark wie der Philadelphia Halbleiter-Index

Der in Kalifornien ansässige Konzern ist vor allem für Grafikkarten-Chips bekannt. Deren Grund-Design eignet sich besonders gut für KI-Anwendungen, weil unzählige Rechenoperationen parallel ausgeführt werden können. NVidia konkurriert hier mit AMD und Intel sowie Startups wie Cerebras. Gleichzeitig arbeiten Firmen wie Google und Amazon an eigenen KI-Spezialchips.

