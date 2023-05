Dish Network: Auffälliger Sprung

Dish Network befindet sich fortlaufend in einem intakten Abwärtstrend, dieser hält seit nunmehr 2015 an und brachte Verluste von über 92 Prozent auf 5,94 US-Dollar in diesem Monat hervor. Erst an dieser Stelle konnte ein erster kleiner Gegenimpuls zur Oberseite initiiert werden, dieser ging im heutigen Handelsverlauf sogar mit einem Kurssprung über den 50-Tage-Durchschnitt einher. Kann Dish Network demnächst also von weiteren Kapitalzuflüssen profitieren, könnte oberhalb der Maihochs eine längere Erholungsphase gelingen, zumal sich im Bereich der aktuellen Jahrestiefs noch ein potenzieller Doppelboden auftut. Ein derartiges Investment in derart schwache Strukturen ist allerdings stark risikobehaftet.

Triggermarke muss aktiviert werden

Um zumindest die Chance auf eine etwas längere Erholung mit Zielen von zunächst 8,00 und darüber im Bereich von 8,43 US-Dollar bei Dish Network zu erhalten, sollte mindestens ein Kursanstieg über die Maihochs von 7,58 US-Dollar gelingen. Allerdings könnte sich das Chartbild auch wieder schnell eintrüben und unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 6,67 US-Dollar Verluste auf die Jahrestiefs von 5,94 US-Dollar auslösen.