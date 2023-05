Fresenius zeigt sich für Tochter Kabi optimistischer

LONDON (dpa-AFX) - Fresenius passt für seine Tochter Kabi nach deren schwungvollem Start in das Jahr die Ziele für 2023 an. Angepeilt sei nun ein Umsatzplus aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Prozentbereich, teilte der Dax -Konzern anlässlich eines Kapitalmarkttages rund um die Arznei- und Medizintechniktochter in London mit. Zuvor hatte ein niedrig bis mittlerer einstelliger Zuwachs im Plan gestanden.

Die bereinigte Marge werde bei rund 14 Prozent erwartet. Hier hatte Kabi bisher für 2023 erwartet, rund einen Prozentpunkt unter dem Mittelfristziel von 14 bis 17 Prozent herauszukommen. Bis 2026 soll das obere Ende dieser Spanne erreicht werden. Der Ausblick der kompletten Fresenius-Gruppe sei davon unberührt, hieß es weiter./tav/jha/