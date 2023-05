HANNOVER RÜCK - Jetzt müssen die Käufer liefern

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 196,300 € (XETRA)

Die Rückeroberung der Unterstützungen bei 162,05 und 165,70 EUR lieferte im März den Startschuss für die nächste große Kaufwelle im Aufwärtstrend der Hannover-Rück-Aktie und ließ den Wert in einer parabelförmigen Rally an das alte Allzeithoch bei 192,80 und die damalige Höchstmarke bei 193,20 EUR steigen.

Kurzfristige Zielmarken in Reichweite

Wie erwartet wurden beide Marken überwunden und direkt das Kursziel bei 197,05 EUR erreicht. Nach einem Verlaufshoch bei 198,90 EUR setzte ein Pullback an die früheren Höchststände ein, der jetzt auf Käufer treffen sollte, um den Schwung der letzten Tage für einen Anstieg über 198,90 EUR in Richtung der Zielmarke bei 202,00 EUR zu nutzen.

Wie in der letzten Analyse angeführt könnte dort eine größere Korrekturphase eingeleitet werden. Sollte die Kurszielmarke aber ebenfalls überwunden werden, stünde schon eine Kaufwelle in Richtung 212,00 EUR an.

Abgaben unter 192,80 EUR würden dagegen schon jetzt eine Korrektur bis 185,00 EUR nach sich ziehen. Die Bullen haben damit sehr wenig Spielraum auf der Unterseite und sollten schnell wieder aktiv werden. Bei 185,00 EUR könnte die Aktie später wieder nach Norden drehen. Ein Bruch der Unterstützung würde allerdings für einen Abverkauf bis 179,05 und 175,10 EUR sorgen.

Hannover Rück Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)