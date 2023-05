Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 25.05.2023 Kursziel: 36,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 16.2.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 36,00. Zusammenfassung: In Q1/23 verzeichnete SFC Energy ein Rekord-Umsatzwachstum von 53% gegenüber dem Vorjahr und vervierfachte das bereinigte EBITDA auf EUR3,3 Mio. Der Nettogewinn belief sich auf EUR2,0 Mio. gegenüber EUR1,2 Mio. in Q1/22. Das spektakuläre Wachstum und die hohen Margen (Bruttomarge: 37,2%, bereinigte EBITDA-Marge: 12,2%, bereinigte EBIT-Marge: 7,8%) spiegeln die hervorragende Wettbewerbsposition von SFC wider. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose (Umsatz 2023: EUR103 - EUR111 Mio., bereinigtes EBITDA EUR8,9 - EUR14,1 Mio.) und ist auf gutem Weg, in der Nähe des oberen Prognoserandes zu landen. Auf der Grundlage unveränderter Prognosen ergibt ein aktualisiertes DCF-Modell weiterhin ein Kursziel von EUR36. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 36.00 price target. Abstract: In Q1/23, SFC Energy reported record top line growth of 53% y/y and quadrupled adjusted EBITDA to EUR3.3m. Net income amounted to EUR2.0m versus EUR-1.2m in Q1/22. The spectacular growth and high margins (gross margin: 37.2%, adjusted EBITDA margin: 12.2%, adjusted EBIT margin: 7.8%) reflect SFC's excellent competitive position. The company reiterated guidance (2023

sales: EUR103m - EUR111m, adjusted EBITDA EUR8.9m - EUR14.1m) and is well on track

to reach the upper end of these numbers. Based on unchanged forecasts, an updated DCF model still yields a EUR36 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27089.pdf