Salzgitter lädt zur Hauptversammlung

Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005) wird an diesem Donnerstag ihre Hauptversammlung in Wolfsburg abhalten. Salzgitter will eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie zur Ausschüttung vorschlagen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 31,44 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,18 Prozent. Im Jahr zuvor erhielten die Aktionäre 0,75 Euro.

Der Außenumsatz sank im ersten Quartal 2023 infolge der im Vergleichszeitraum rückläufigen Versandmengen und niedrigerer Durchschnittserlöse vieler Walzstahlprodukte um 11 Prozent auf 3 Mrd. Euro (2022: 3,35 Mrd. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 183,7 Mio. Euro nach 465,3 Mio. Euro im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von 140,5 Mio. Euro nach 368,8 Mio. Euro im Jahr 2022. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,57 Euro (2022: 6,80 Euro).

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Vorsteuergewinn zwischen 300 Mio. Euro und 400 Mio. Euro sowie ein Umsatz zwischen 11,5 und 12 Mrd. Euro erwartet. Salzgitter beschäftigt aktuell über 24.500 Mitarbeiter. Das Land Niedersachsen ist mit 26,5 Prozent größter Aktionär von Salzgitter.

Redaktion MyDividends.de