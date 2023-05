Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bullen positionieren sich.

Am letzten Handelstag der Woche startet der DAX® mit leichten Kursgewinnen. Auf dem US-Markt verzeichnete der NASDAQ100® nach den starken Quartalszahlen von Nvidia am Donnerstag ein starkes Plus. Nach den zuletzt stärkeren Rücksetzern beim DAX® setzen Anleger wieder vermehrt auf steigende Kurse und decken sich mit Call- und Long-Optionscheinen ein. Weiterhin wird ein Kursanstieg durch Diskussionen über die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA gehemmt. Sollte es hier zu einer baldigen Einigung kommen, könnte das vorerst für neue Impulse sorgen, bevor durch das Emittieren von neuen Staatsanleihen im hohen Volumen Kapital den Märkten entzogen wird. Ebenfalls interessant wird die Entwicklung der deutschen Aktienmärkte sein. Gestern wurde offiziell verkündet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung seit 2 Quartalen in Folge zurückgegangen ist und sich damit technisch in einer Rezession befindet.

Beim wertvollsten Unternehmen Europas, der LVMH S.A., nutzen die Investoren den Kursrückgang der Woche. Sollte dieser Titel weiterhin stark performen, können die Anleger durch zusätzliche Hebelwirkung überproportional profitieren. Sie wittern die Chance und decken sich mit Faktor-Long-Optionscheinen ein. Das Risiko eines Totalverlustes bei weiter fallenden Kursen wird von Anlegern einkalkuliert, aber für unwahrscheinlicher als weitere Anstiege erachtet. Das Gegenbild liefert die Zalando SE. Die Aktie befindet sich seit 6 Monaten in einem Abwärtstrend. Die Anleger sehen hier vorerst keine Trendwende und setzen mit Faktor-Short-Optionscheinen weiterhin auf fallende Kurse. Trotz der Vorwürfe gegen die Deutsche Bank AG, sich illegalen Absprachen am Anleihehandel strafbar gemacht zu haben, setzen Anleger hier auf steigende Kurse.