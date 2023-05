EQS-News: Netfonds AG veröffentlicht Ergebnis für das erste Quartal 2023

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Netfonds AG veröffentlicht Ergebnis für das erste Quartal 2023



26.05.2023 / 13:53 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Netfonds AG - Ergebnis des ersten Quartals 2023 Umsatzseitig guter Jahresstart

Ergebnis noch durch schwache Kapitalmärkte des Vorjahres belastet

Positiver Ausblick durch dynamisch Mittelzuflüsse im Asset Management Hamburg, 26. Mai 2023 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform der deutschen Finanzindustrie, erzielte im ersten Quartal 2023 einen leichten Anstieg des Geschäftsvolumens im Vergleich zur starken Vorjahresperiode. Der Quartals-Konzernumsatz lag mit 46,8 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert (Q1 2022: 46,2 Mio. EUR).



Der Netto-Konzernumsatz nach Weiterleitung der Vergütungen an die angeschlossenen Partner erreichte im gleichen Zeitraum 8,0 Mio. EUR (Q1 2022: 8,6 Mio. EUR). Im Vorjahresquartal waren noch Erträge in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR aus Immobilienvermittlungen und die zur Jahresmitte veräußerte v-d-v GmbH angefallen.



Ergebnisseitig war das EBITDA der Netfonds Gruppe in Höhe von 0,4 Mio. EUR im Vorjahresvergleich rückläufig (Q1 2022: 1,9 Mio. EUR). Das EBIT lag im ersten Quartal 2023 bei -0,3 Mio. EUR (Q1 2022: 1,1 Mio. EUR).



Im Vergleich zum sehr guten ersten Quartal 2022, das in weiten Teilen noch ein Niveau vor Beginn des Ukraine-Krieges widerspiegelte, sind wir ergebnisseitig erwartbar verhalten in das laufende Jahr 2023 gestartet. Trotz der Turbulenzen am Kapitalmarkt und Rückgängen der Assets, die alle Marktteilnehmer im Vorjahr getroffen haben, konnte die Netfonds Gruppe das hohe Umsatzniveau des Vorjahres erreichen. Ergebnisseitig belasteten die weiterhin hohen IT-Investitionen und weitere Vorlaufkosten bzw. Marketingaufwendungen das Quartalsergebnis.



Die Assets under Administration lagen zum Quartalsultimo bei rund 21,5 Mrd. EUR. Weiter zugelegt haben die höhermargigen Assets under Management, die zum Quartalsultimo rund 2,7 Mrd. EUR erreichten. Insbesondere die Strategieportfolio-Plattform NFS Hamburger Vermögen gewinnt aktuell eine Rekordzahl von Neukunden. Das Segment Versicherungen ist im ersten Quartal ebenfalls leicht gewachsen. Zu dieser Entwicklung trug maßgeblich die Verbreiterung der Nutzerbasis unserer digitalen und cloudbasierten Beraterplattform finfire bei.



"Wir gehen nach dem Konsolidierungsjahr 2022 und dem ordentlichen ersten Quartal 2023 bei weiterhin stabiler Marktverfassung von deutlichen Mittelzuflüssen insbesondere im Bereich Regulatorik und Asset Management aus. Unter dieser Annahme planen wir, in den kommenden Quartalen wieder an das Wachstum der Vorjahre anzuknüpfen", so Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG.



Die wichtigsten Kennzahlen des ersten Quartals 2023: in Mio. EUR Q1 2023 Q1 2022 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 46,8 46,2 +1,3 % Netto-Konzernumsatz 8,0 8,6 -6,98 % EBITDA 0,40 1,90 -78,9 % EBIT -0,30 1,10 EBT -0,40 1,10 Assets under Administration 21.500 21.700

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2023



Auf Grundlage der bisherigen Planung gehen wir von einer dynamischen Skalierung des über die finfire-Plattform abgewickelten Volumens sowohl im Segment Investment als auch im Segment Versicherungen aus. Wir erwarten daher eine Steigerung des Nettoumsatzes um mehr als 10 Prozent sowie einen deutlich überproportionalen Anstieg des operativen Ergebnisses.



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

