EQS-News: niiio finance group bestätigt profitables Wachstum 2022 und startet dynamisch in das Geschäftsjahr 2023

EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

niiio finance group bestätigt profitables Wachstum 2022 und startet dynamisch in das Geschäftsjahr 2023



26.05.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung niiio finance group bestätigt profitables Wachstum 2022 und startet dynamisch in das Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse 2022 gegenüber Vorjahr mehr als verdreifacht auf 7,5 Mio. EUR

Deutlich verbessertes EBITDA von 0,8 Mio. Euro in 2022 erreicht

Die erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung setzt sich auch in Q1 2023 fort

niiio erwirtschaftet in Q1 2023 bei rd. 2 Mio. EUR Umsatz bereits 40% des Gesamtjahres-EBITDAs 2022 Görlitz, 26.05.2023 | niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, hat heute den vollständigen Bericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Demnach ist es der niiio-Gruppe im vergangenen Jahr wie geplant gelungen, das Lizenzgeschäft deutlich zu stärken. Der Anteil wiederkehrender Umsätze aus dem Lizenzgeschäft am Gesamtumsatz der Gruppe erhöhte sich auf rund 84% (Vorjahr: 70%), während Umsätze aus Projektgeschäfte und sonstige Umsätze rund 16% zum Gesamtumsatz beitrugen (Vorjahr: 30%). Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den Akquisitionen der PATRONAS und der FIXhub, welche zum überwiegenden Teil wiederkehrende Lizenzzahlungen vereinnahmen. Insgesamt erzielte die Gruppe konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 7,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. EUR).



Gleichzeitig gelang es niiio das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) deutlich zu steigern. Das EBITDA im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 0,8 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 11% entspricht (Vorjahr: -0,9 Mio. Euro). Hierin spiegeln sich die ersten positiven Effekte aus den getätigten Akquisitionen wider. Die Umsatzentwicklung lag damit am unteren Rand der Prognose, wohingegen die EBITDA-Entwicklung aufgrund geringerer Kosten und höherer Aktivierung von internen Investitionen in die Softwareplattformen der Unternehmensgruppe positiver als erwartet ausfiel.



Die Dynamik konnte niiio auch im aktuellen Geschäftsjahr 2023 fortsetzen. Auf Basis ungeprüfter Zahlen vor Konsolidierung belief sich der Umsatz im ersten Quartal 2023 innerhalb der niiio-Gruppe auf rd. 2 Mio. EUR (Vorjahr: rd. 1,8 Mio. EUR (pro forma)). Insbesondere gelang es niiio dabei, mit rd. 0,35 Mio. EUR ein positives EBITDA zu erwirtschaften, das in etwa 40% des Gesamtjahres 2022 beträgt. Dies liegt sowohl an positiven Umsatz-, als auch Kosteneffekten, die aus Vertragsabschlüssen und Kostenmaßnahmen des Jahres 2022 resultieren.



Johann Horch, CEO der niiio finance group AG: „2022 war für uns ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Wir konnten unseren Umsatz deutlich steigern, haben den Anteil der wiederkehrenden Umsätze dabei signifikant erhöht und haben ein positives EBITDA erwirtschaftet. Die Entwicklungen des ersten Quartals stimmen uns sehr zuversichtlich, dass wir diesen Kurs auch 2023 fortsetzen können. Eine konkrete Prognose für 2023 werden wir aufgrund der anhaltend großen Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der geopolitischen, globalen wirtschaftlichen und finanziellen Lage nach dem 1. Halbjahr veröffentlichen. Mit den erzielten Ergebnissen sehen wir niiio insgesamt strategisch wie operativ on track, um uns langfristig zu einer führenden europäischen SaaS-Plattform für Asset- und Wealth-Management-Lösungen zu entwickeln.“



Der vollständige Bericht über das Geschäftsjahr 2022 ist auf der Unternehmenswebseite www.niiio.finance im Investor Relations-Bereich verfügbar.







Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als „one-stop-shop“ digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis – und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.



Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.







Kontakt:

Carsten Osswald

niiio finance group AG

E-Mail: ir@niiio.finance

26.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com