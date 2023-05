EQS-Adhoc: Deutsche Konsum REIT ändert Dividendenvorschlag/Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Ulrich Sutter und CEO Rolf Elgeti legen Mandate nach der Hauptversammlung nieder/Rolf Elgeti kandidiert für Aufsichtsrat

EQS-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Dividende/Personalie

Deutsche Konsum REIT ändert Dividendenvorschlag/Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Ulrich Sutter und CEO Rolf Elgeti legen Mandate nach der Hauptversammlung nieder/Rolf Elgeti kandidiert für Aufsichtsrat



30.05.2023 / 18:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Deutsche Konsum REIT ändert Dividendenvorschlag/Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Ulrich Sutter und CEO Rolf Elgeti legen Mandate nach der Hauptversammlung nieder/Rolf Elgeti kandidiert für Aufsichtsrat Potsdam, 30. Mai 2023 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat heute mit Genehmigung des Aufsichtsrats beschlossen, den der Hauptversammlung zu unterbreitenden Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 anzupassen. Statt der bisher beabsichtigten Vollausschüttung des Jahresüberschusses (in Höhe von EUR 0,48 je Aktie) schlägt der Vorstand vor, von der Möglichkeit zur Bildung einer hälftigen Reinvestitionsrücklage aus realisierten Veräußerungsgewinnen nach § 13 Abs. 3 REITG Gebrauch zu machen und eine Rücklagendotierung in Höhe von EUR 12.689.275 vorzunehmen. Aus dem verbleibenden Bilanzgewinn soll eine Ausschüttung von EUR 4.218.713 bzw. EUR 0,12 je Aktie an die Aktionäre erfolgen. Der verbleibende Restbetrag von EUR 77.425 soll in den Gewinnvortrag eingestellt werden. Angesichts des sich zwischenzeitlich fundamental veränderten Zins- und Finanzierungsumfelds, anstehender Refinanzierungen sowie möglicher Bewertungsrisiken, aber auch zur Ergreifung sich ergebender Wachstumsmöglichkeiten am Immobilienmarkt, beabsichtigt der Vorstand mit dieser Maßnahme eine Stärkung der Bilanz und eine Schonung der Liquidität, um eine höchstmögliche Flexibilität bei der weiteren Steuerung der Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Weiterhin ergeben sich nach der ausstehenden Hauptversammlung weitere Änderungen im Aufsichtsrat und Vorstand: Der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Hans-Ulrich Sutter, hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er die Niederlegung seines Mandats sowie seines Amtes als stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses aus persönlichen Gründen mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung beabsichtigt. Gleichzeitig hat der Vorstandsvorsitzende (CEO) Rolf Elgeti den Aufsichtsrat informiert, dass er sein Vorstandsmandat mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung niederlegen wird und beabsichtigt, für die Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu kandidieren. Die operative Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird zukünftig vollständig von den beiden Vorstandsmitgliedern Alexander Kroth (CIO) und Christian Hellmuth (CFO) geführt. Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Herr Christian Hellmuth

Finanzvorstand (CFO)

August-Bebel-Str. 68

14482 Potsdam

Telefon +49 331 74 00 76 517

Fax: +49 331 74 00 76 520

E-Mail: ch@deutsche-konsum.de



Ende der Insiderinformation

30.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com