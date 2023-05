EQS-News: home24 SE: home24 wächst profitabel im ersten Quartal 2023

EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

home24 SE: home24 wächst profitabel im ersten Quartal 2023



30.05.2023 / 08:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



home24 wächst profitabel im ersten Quartal 2023 Umsatz steigt auf 143,5 Millionen Euro, um 2,3% gegenüber Vorjahr

Bereinigte EBITDA-Marge deutlich positiv bei 2,3%

Strategische Investitionen zahlen sich weiter aus: Marktplatz treibt Bestellungen und Butlers-Integration schreitet erfolgreich voran

Nach erfolgreichem Übernahmeangebot durch Bieterinnen um die XXXLutz Gruppe strebt home24 weiterhin Delisting an

BERLIN, 30. Mai 2023 – Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 hat die home24 SE (“home24”, “das Unternehmen”) ihren Umsatz auf 143,5 Millionen Euro (Q1 2022: 140,2 Millionen Euro) und damit um 2,3 % gesteigert. Auf Basis konstanter Wechselkurse liegt das Wachstum bei rund 1,0 %. Auch das bereinigte EBITDA hat sich deutlich verbessert und liegt mit 3,3 Millionen Euro (Q1 2022: -6,1 Millionen Euro) im positiven Bereich. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,3 % (Q1 2022: -4,4 %). „Unsere Strategie, starke Eigenmarken rund um Butlers und Studio Copenhagen durch ein komplementäres Marktplatz-Angebot zu ergänzen, geht auf“, sagt Marc Appelhoff, CEO von home24. Dies zeige sich unter anderem an der Anzahl der Bestellungen, die um 7 % über dem Vorjahreswert liegen. Auch die Integration von Butlers wird weiter vorangetrieben. Neben den bereits bestehenden gemeinsamen Shops z.B. in Berlin und Hamburg werden aktuell weitere Standorte umgestaltet. Mit Unterstützung des neuen Mehrheitsaktionärs wird home24 seine Investitionsprojekte und damit seine Marktposition als eigenständiges Unternehmen weiter ausbauen. Als eine der führenden Online-Destinationen für home&living mit hoher Technologie- und Logistikkompetenz sowie einer zusätzlichen starken Präsenz in den Innenstädten bleibt home24 Innovationsführer der Branche. Mit der Übernahme der Aktienmehrheit, die vor kurzem abgeschlossen wurde, streben die Gesellschaften um die XXXLutz-Gruppe im Rahmen der nächsten regulären Hauptversammlung eine entsprechende Position im Aufsichtsrat der Gesellschaft an. Darüber hinaus ist wie angekündigt weiter beabsichtigt, die home24-Aktie von der Börse zu nehmen. ÜBER HOME24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 2.800 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke „Mobly" in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit rund 100 Filialen in der DACH-Region und weiteren im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. PRESSEKONTAKT: communications@home24.de INVESTOREN ANFRAGEN: ir@home24.de RECHTLICHER HINWEIS: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

30.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com