Rückkehr der Schwellenländer - China sei Dank? | Börse Stuttgart | Indien | Russland

Emerging Markets haben in den vergangenen Jahren die Anleger enttäuscht. Blieb die Wertentwicklung doch hinter den Industriestaaten zurück. Doch das könnte sich jetzt ändern. So setzen u.a. die Experten des Vermögensverwalters Franklin Templeton auf ein Comeback. Welche Rolle China dabei spielt, wo Chancen, aber auch Risiken lauern, erklärt Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect und verrät zugleich, wie die Kunden der comdirect in Emerging Markets investieren.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:28 ► Comeback der Emerging Markets dank China?

01:21 ► Wie gut geht es China tatsächlich?

02:39 ► Was spricht generell für Emerging Markets?

03:54 ► Fester US-Dollar und hohe Zinsen als Belastungsfaktor

05:30 ► US-Zinssenkung zum Ende des Jahres?

06:44 ► Rolle Osteuropas für die Emerging Markets?

09:21 ► Welche Länder sind zurzeit sonst spannend bei den Emerging Markets?

10:55 ► Überblick behalten: Auf Fonds und ETFs setzen?

12:24 ► Fokus der comdirect-Anleger - was wird gekauft?

13:24 ► Abschluss



