Siemens Energy: Top-Profiteur der Energiewende steht vor Auftragsflut!

Die Energiewende ist unaufhaltsam

Die Energiewende hat begonnen. Deutschland ist bereits aus der Atomkraft ausgestiegen und will in den nächsten Jahren über mehr Ökostrom und Gaskraftwerke seine Versorgung decken. Doch auch in anderen Regionen, wie den USA und Nordeuropa, soll auf saubere Technologien gesetzt werden. In der Nordsee planen die Anrainerstaaten ein „Energie-Powerhouse“ aufzubauen. Es soll 120 GW an installierter Offshore-Windenergie bis 2023 und mindestens 300 GW bis 2050 aufweisen. In den USA befeuert der Inflation Reduction Act die Investitionen. Offshore-Windkraft ist in den USA bisher nicht genutzt, soll aber nun auf 30 GW bis 2030 ausgebaut werden. Doch neben den Investitionen in die Stromerzeugung muss auch die Strominfrastruktur modernisiert und ausgebaut werden. Milliarden an Gelder fließen ins Stromnetz. In Deutschland wird parallel dazu der Bedarf an Gaskraftwerken steigen, denn durch die Abkehr von der Atomenergie und Kohle müssen rund 25 GW an zusätzlichen Kapazitäten ans Netz.

Warum Siemens Energy von der Energiewende profitiert

Mehrere Gründe sprechen dafür, dass Siemens Energy der Top-Profiteur der Energiewende ist. Erstens wird die Windenergie in dieser Dekade massiv ausgebaut. Über Siemens Gamesa wird man an viele Aufträge kommen, weil es einer der führenden Anbieter von Offshore-Windkraftanlagen ist. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 sollen größere Ausschreibungen für Windprojekte anstehen. Zweitens spielen Siemens Energy die großen Investitionen ins Stromnetz in die Hände. Die Offshore-Windanlagen sind ans Festland anzubinden und der Ökostrom muss in den Süden zur Industrie transportiert werden. Siemens Energy ist auf Strominfrastruktur spezialisiert und erhielt bereits Milliardenaufträge zur Anbindung von Offshore-Windparks. Im Interview mit der dpa bestätigte das Unternehmen die guten Aussichten. „Wir stehen am Anfang einer großen Investitionswelle im Energiebereich. Das zeigt sich in allen Auftragsbüchern.“ Siemens Energy hat bereits mehr als 100 Mrd. Euro an Orders eingesammelt. Beispielsweise will Siemens vom Inflation Reduction Act und dem Ausbau der Stromnetze in den USA profitieren. Drittens ist der Übergang zur Wasserstoffwirtschaft langfristig positiv. Denn Siemens Energy fertigt auch Wasserstoff-Elektrolyseure. Konkret werden in Berlin PEM-Elektrolyseure hergestellt. Bis 2025 soll die Kapazität 3 GW betragen. Auch könnte man noch in die alkalische Elektrolyse einsteigen. Viertens müssen in Deutschland die Gaskraftwerkskapazitäten erweitert werden. Rund 50 große Kraftwerksblöcke sind nötig, um die Überbrückungs- und Backup-Kapazitäten zu schaffen. Siemens Energy liefert die Turbinen und dem Unternehmen wird langfristig in die Hände spielen, dass grüner Wasserstoff als Brennstoff in Kraftwerken eingesetzt wird. Mit EnBW wird an entsprechenden Anlagen gearbeitet, die leicht von Erdgas auf Wasserstoff umstellbar sind.

Startet ab 2024 eine massive Gewinnsteigerung?

Im Jahr 2023 hat Siemens Energy noch mit der Umstrukturierung bei Siemens Gamesa zu kämpfen. Der Hochlauf der neuen 5X-Turbine macht Schwierigkeiten und Qualitätsprobleme belasteten durch mehr Wartungs- und Garantiekosten. Dem steht gegenüber, dass das Geschäft an sich gut läuft. Der Auftragseingang schnellte im letzten Quartal um 56 % auf 12,3 Mrd. Euro nach oben. Der Auftragsbestand schob sich auf satte 102 Mrd. Euro. Das ist die Basis, damit Siemens Energy in den kommenden Jahren wächst und nach den gelösten Problemen bei Siemens Gamesa beim Ertrag durchstartet. Folglich sollte der Konzern im Jahr 2023 um 10 bis 12 % wachsen und eine Marge von 1 bis 3 % einfahren. Der Factset-Konsens erwartet bei 31,63 Mrd. Euro an Umsatz einen Nettoverlust von 0,15 Euro je Aktie. Bis 2026 sind hingegen 37,29 Mrd. Euro und 1,99 Euro je Aktie drin. Das KGV sinkt auf 12,3. Der Aktienkurs beginnt, diese Ertragsperspektive mit der neuen Aufwärtsbewegung jetzt abzubilden!

Stand: 30.05.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion