Dow: Wie nun weiter?

In der letzten technischen Besprechung wurde bei Dow von einem Rückgang auf 49,20 US-Dollar ausgegangen, dieses Ziel konnte bravourös im gestrigen Handel abgearbeitet werden. Sollte an den Verlaufstiefs aus März dieses Jahres nun keine nachhaltige Stabilisierung gelingen, könnte sich eine zweite große Verkaufswelle durchsetzen und würde weitere Abschläge sehr wahrscheinlich machen. Zweifelsfrei sollten short positionierte Anleger nun ihre Stopps merklich nachziehen.

Zitterpartie an Märztiefs

Tagesschlusskurse unterhalb von 48,90 US-Dollar würden weitere Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung liefern, zunächst in den Bereich von 48,10 und darunter 46,73 US-Dollar. Sollte dagegen noch eine Stabilisierung in letzter Sekunde gelingen, würde ein Anstieg zurück an den EMA 50 um 51,00 US-Dollar wahrscheinlich werden. In deutlich ruhigeres Fahrwasser dürfte Dow allerdings erst oberhalb von 55,00 US-Dollar zurückkehren, dies würde dann mit Aufwärtspotenzial an 57,74 US-Dollar einhergehen.