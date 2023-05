Ex-Bundesbank-Präsident Weidmann neuer Commerzbank-Aufsichtsratschef

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist neuer Aufsichtsratschef der Commerzbank . Das Kontrollgremium wählte den 55-Jährigen nach der Online-Hauptversammlung am Mittwoch zu seinem neuen Vorsitzenden, wie das seit Ende Februar wieder im Dax notierte Frankfurter Geldhaus mitteilte. Weidmann ist der vierte Aufsichtsratschef der Commerzbank innerhalb von drei Jahren. Vorgänger Helmut Gottschalk (71) hatte bereits im November öffentlich gemacht, dass er aus Altersgründen nicht mehr antreten wird und in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium Weidmann als seinen Nachfolger vorschlägt. Der Bund ist seit der Rettung der Commerzbank mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 größter Einzelaktionär des Instituts./ben/DP/stw