ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Fresenius-Ziel auf 28 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach einem Kapitalmarkttag des Gesundheitskonzerns zur Arznei-Sparte Kabi von 22 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Veranstaltung sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen, auch wenn die Aktie an dem Tag nachgegeben habe, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktreaktion habe einmal mehr gezeigt, dass es kein einzelner Kurstreiber für die Aktie richten könne. Das in den vergangenen Jahren verloren gegangene Vertrauen könne nicht mit einem überraschend guten Quartal zurückgewonnen werden, zumal angesichts der hohen Verschuldung./gl/ajx

