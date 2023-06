ANALYSE-FLASH: Evercore ISI lässt Salesforce auf 'Outperform' - Ziel 230 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Evercore ISI hat Salesforce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Softwarehersteller habe in einem soliden ersten Quartal umsatz- und ergebnisseitig (EPS) positiv überrascht, schrieb Analyst Kirk Materne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund dürfte der lediglich bestätigte Umsatzausblick die Aktie ein wenig belasten./gl/la

