EQS-Adhoc: Änderungen im Verwaltungsrat der EasyMotionSkin Tec AG

Änderungen im Verwaltungsrat der EasyMotionSkin Tec AG

Vaduz/Triesen, 01.06.2023. Der Präsident des Verwaltungsrats der EasyMotionSkin Tec AG, Jürgen Baltes (66), scheidet am 31. August 2023 mit Ende seiner Vertragslaufzeit aus dem Unternehmen aus und geht in den Ruhestand. In seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrats soll Christian Keck (54) nachfolgen, er ist bereits seit März 2023 als Mitglied des Verwaltungsrats für die EasyMotionSkin Tec AG tätig. Neu in den Verwaltungsrat kommt Bernard-Stefan Müller (33), der ab 1. September 2023 das Management der EasyMotionSkin Tec AG verstärken wird.

