EQS-Adhoc: Rubean AG: Pielage neuer CTO/COO im Rubean-Vorstand

Rubean AG: Pielage neuer CTO/COO im Rubean-Vorstand Weiterer organisatorischer Ausbau für das deutliche Wachstum

Bernd M. Krohn wechselt aus Vorstand zurück in den Aufsichtsrat München, den 2. Juni 2023. Jochen Pielage ist vom Aufsichtsrat der Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), am Freitag zum Vorstand des Unternehmens bestellt worden. Pielage wird mit Wirkung vom 1. Juli 2023 die Aufgaben des Chief Technology Officers (CTO) und Chief Operation Officers (COO) übernehmen. Bernd M. Krohn, der zum 1. März des Jahres aus dem Aufsichtsrat von Rubean in den Vorstand gewechselt war, kehrt mit Wirkung von ebenfalls dem 1. Juli 2023 in den Aufsichtsrat zurück. Krohn hatte das Ressort des COO wahr genommen, um den wegen des raschen Unternehmenswachstums erheblich ausgedehnten organisatorischen Aufgaben des Unternehmens Rechnung tragen zu können, bis ein geeigneter Kandidat für Rubean verpflichtet werden konnte. Pielage war zuletzt CTO der Xempus AG, München, einem Technologieanbieter zur Unterstützung betrieblicher Vorsorge und Krankenversicherung, und wird zusammen mit Dr. Hermann Geupel den Vorstand des Fintech-Unternehmens bilden. Der Vorstand Über Rubean:

Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In ihrer langjährigen Geschichte hat Rubean innovative Software für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Banken-Branche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile POS-Lösung Phone-POS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smart-Phone ohne ein weiteres Gerät in Empfang zu nehmen. Diese Lösung wird jetzt von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Handelsunternehmen und kleineren Händlern in ganz Europa genutzt, nachdem die Pilotphase zur Produkteinführung weitgehend abgeschlossen ist. Neben dem Hauptsitz in München hat Rubean mehrere Standorte in Deutschland und Europa. Rubean ist im m:access sowie an den meisten Freiverkehrsplätzen und auf XETRA gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Bernd M. Krohn

