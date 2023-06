EQS-News: NeXR Technologies SE: Vorläufiger Insolvenzverwalter nimmt Tätigkeit auf – Geschäftsbetrieb wird fortgesetzt

EQS-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Insolvenz

NeXR Technologies SE: Vorläufiger Insolvenzverwalter nimmt Tätigkeit auf – Geschäftsbetrieb wird fortgesetzt



Berlin, 2. Juni 2023 Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) informiert, dass Prof. Dr. Torsten Martini, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, GÖRG Insolvenzverwaltung Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, nach Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens als vorläufiger Insolvenzverwalter für die Gesellschaft bestellt worden ist und seine Tätigkeit aufgenommen hat. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg als zuständiges Insolvenzgericht hat Prof. Dr. Torsten Martini mit der Sicherung der Insolvenzmasse beauftragt. Zudem soll evaluiert werden, ob ein Eröffnungsgrund für ein Insolvenzverfahren vorliegt und welche Aussichten für die Fortführung des Unternehmens bestehen. Damit verbunden ist ein vorläufiges Vollstreckungsverbot für Insolvenzgläubiger zur Sicherung der Insolvenzmasse sowie ein vorläufiges Verbot für Insolvenzgläubiger zur Verwertung ihrer Sicherheiten. Durch die Sicherung von Löhnen und Gehältern der Beschäftigten über das Insolvenzgeld für drei Monate soll die Geschäftstätigkeit während des vorläufigen Insolvenzverfahrens fortgeführt werden. Gemeinsam mit der Geschäftsführung bemüht sich der vorläufige Insolvenzverwalter um eine Vorfinanzierung der Löhne und Gehälter. Die NeXR Technologies prüft weiter, ob und unter welchen Voraussetzungen alternative Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.



Über NeXR Technologies NeXR ist ein internationales Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin, das Menschen und Unternehmen den Einstieg in das Metaversum ermöglicht. Mit ihrer breiten technologischen Expertise ist NeXR in der Lage, das volle Potenzial von VR, AR, Motion Capturing und digitalen Avataren zu nutzen. NeXR setzt digitale Projekte in drei Bereichen um: Extended Reality Development, High-End Avatar Creation und Live-Produktionen mit innovativen Motion-Capture-Technologien. Durch den Einsatz von hochauflösenden Body-Scanning-Technologien ist NeXR in der Lage, perfekte digitale Repliken zu erstellen und wertvolle Daten zu generieren, um individuelle Lösungen zu entwickeln – vom realitätsnahen Onlineshopping bis hin zu maßgeschneiderter Sportausrüstung. Darüber hinaus schaffte NeXR durch neuartige Extended-Reality-Technologien interaktive digitale Räume, die weit mehr sind als bloße Experiences und das Potenzial haben, Branchen zu verändern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.



