Die meistgehandelten Produkte: DAX beruhigt sich, Meinungsänderung bei Rheinmetall

Nach dem starken Anstieg des DAX® am letzten Freitag legte der deutsche Leitindex heute vorerst eine kleine Verschnaufpause ein. Kurz nach Handelsbeginn notiert der DAX® über 16.100 Punkten, musste dann aber wieder einen kleinen Rücksetzer verkraften. Dennoch notiert er leicht im Plus. Spannend dürfte es werden, wenn der US-Markt öffnet. Nach den starken Anstiegen vom Freitag ist abzuwarten, ob der US-Markt den Gesamtmarkt erneut beflügeln kann. Bei den K.o.-Optionscheinen auf den DAX® ist zu erkennen, dass die Marktteilnehmer sich uneinig über den weiteren Kursverlauf sind. So verzeichnen sowohl Call- als auch Put-K.o.-Optionscheine hohes gehandeltes Volumen. Konträr dazu das Bild bei den Faktor-Optionscheinen. Hier wird mit hoher Hebelwirkung die Short-Seite bespielt. Die Investoren gehen also von fallenden Kursen aus.

Bei der Deutschen Telekom AG nutzen die Anleger den Rücksetzer des Telekommunikationsanbieters und kaufen sich Call-Optionscheine. Der Titel befindet sich bereits seit Anfang April in einer Preiskorrektur und könnte diese nach Ermessen der Marktteilnehmer bald beenden. Wie auch schon letzte Woche sind Optionscheine auf die NVIDIA Corp gefragt. Anlagestrategen kaufen Call-Optionscheine mit innerem Wert und möchten an weiter steigenden Kursen partizipieren. Identisch sieht das Bild bei der Amazon Inc Aktie aus. Auch hier werden Call-Optionscheine mit innerem Wert gekauft. Bei der Rheinmetall AG werden die Investoren zunehmend bearish. Nachdem der Titel die letzten Wochen meist mit hohem Hebel auf der Faktor-Long-Seite bespielt wurde, denken die Marktteilnehmer um und entschließen sich jetzt, den Titel zu shorten und spekulieren auf weiter fallende Kurse.