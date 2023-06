Sentix: Konjunkturstimmung im Euroraum trübt sich erneut ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Juni zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 3,9 Punkte auf minus 17,0 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine etwas moderatere Eintrübung auf minus 15,1 Punkte erwartet.

"Die Konjunktursorgen nehmen zu", kommentierte Sentix das Resultat. Größtes "Sorgenkind" in der Eurozone bleibe Deutschland. Ungünstiger wird dort vor allem die aktuelle Konjunkturlage bewertet, während sich die Erwartungshaltung nur leicht eintrübte. Ein Lichtblick außerhalb Europas sei Japan, das von einem schwachen Yen und niedrigen Zinsen profitiere.

Analysten messen der Konjunkturumfrage von Sentix Bedeutung zu, weil sie früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird und damit Hinweise auf andere Indikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima liefern kann. Die aktuelle Umfrage wurde vom 1. bis 3. Juni unter knapp 2000 Anlegern durchgeführt./bgf/la/stk