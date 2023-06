SMA Solar: Chance von 76,43 Prozent p.a.!

Die hohe Nachfrage nach Solartechnik hat SMA Solar im ersten Quartal 2023 Schub verliehen. Bei einem Umsatzplus von 66,5 Prozent auf 367,2 Millionen Euro schnellte das operative Ergebnis (Ebitda) auf 60,0 Millionen Euro nach oben. Vor Jahresfrist wurden 14,8 Millionen gemeldet. Der Auftragsbestand von 2,5 Milliarden Euro lag mehr als doppelt so hoch wie im Vergleichszeitpunkt des Vorjahres, als 1,1 Milliarden anfielen. Vorstandssprecher Jürgen Reinert erklärte, dass die Lieferfähigkeit nochmals verbessert werden konnte und dass ein anhaltend hohes Interesse an Produkten und Services von SMA Solar bestünde. Er bekräftigte die bereits angehobenen Jahresziele, die einen Umsatz von 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro vorsehen und ein Ebitda von 135 bis 175 Millionen Euro.

Zum Chart

Die seit 24. Februar 2022 gebildete Aufwärtssequenz ist in den letzten vier Wochen in eine Konsolidierung übergegangen. Auslöser war die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2023 am 11. Mai. Hier wurden von den Marktteilnehmern offensichtlich noch bessere Zahlen erwartet. Doch die Aktionäre sollten im Angesicht einer Kurssteigerung im Ausmaß von 267 Prozent seit dem 24. Februar nicht unzufrieden sein. Vor dem Hintergrund dieser starken Kurszuwächse könnte eine Phase mit eher seitwärts gerichtetem Kursverlauf folgen. Mithilfe eines Inlineoptionsscheines könnte auch diese Marktphase in Rendite verwandelt werden. Im übergeordneten Bild war der Aktienkurs von SMA Solar immer wieder von Zyklen geprägt, die in Summe eine seit dem Jahr 2012 beginnende Seitwärtsrange ausgebildet hat. Im Jahre 2010 notierte der Kurs schon einmal im Bereich zwischen 90 Euro und 105 Euro, nur um danach stark einzubrechen. Seit damals sind die Kosten für ein Kilowatt peak (kWp) Solarstrom von 5000 Euro im Jahr 2006 auf 1400 Euro im Jahr 2023 gesunken und die Idee im Mainstream angekommen. Dadurch kann SMA Solar mit anderen Stückzahlen rechnen als vor 10 Jahren.