EQS-News: Krones AG: Krones Aktie steigt in den MDAX auf

06.06.2023 / 16:22 CET/CEST

06.06.2023 Krones Aktie steigt in den MDAX auf Die Deutsche Börse AG hat gestern Abend die Entscheidung über die neue Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie mit Wirkung zum 19. Juni 2023 bekannt gegeben. Die Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX wurden dabei gemäß den Regeln „Fast Exit und Fast Entry“ überprüft. Als Ergebnis der turnusmäßigen Überprüfung steigt die Aktie der Krones AG vom SDAX in den MDAX auf. Damit kehrt Krones nach 5 Jahren SDAX-Zugehörigkeit in den 50 Werte umfassenden Index der mittelgroßen Werte, dem MDAX, zurück. Die Auswahl der Indexmitglieder findet nach dem Börsenwert der im Free Float befindlichen Aktien, also der Streubesitz-Marktkapitalisierung, statt. „Wir freuen uns über den Aufstieg unserer Aktie in den MDAX. Damit spiegelt sich auch am Kapitalmarkt die nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung wider“, sagt der Krones Vorstandsvorsitzende Christoph Klenk. „Das gesamte Krones Team legt unabhängig von der Index-Zugehörigkeit den Fokus auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie mit dem neuen Zielbild Solutions beyond tomorrow“, fügt Klenk hinzu.



Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

