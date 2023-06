EQS-News: Mit 4 Mio. USD: US-Verteidigungsministerium fördert Ucores Seltene Erden-Technologie!

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

Die sogenannten Seltenen Erden sind als Rohstoffe von entscheidender Bedeutung für zahlreiche kommerzielle Technologien. Unter anderem werden diese gar nicht so seltenen, aber schwer zu verarbeitenden Elemente für Permanentmagneten gebraucht, die zum Beispiel in Windrädern benötigt werden, um Energie zu produzieren. Damit sind Seltene Erden kritisch für die globale Energiewende. Sie kommen aber auch in zahlreichen Rüstungsanwendungen zum Einsatz. Beides offenbar Gründe für das US-Verteidigungsministerium der kanadischen Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) 4 Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Damit soll ein Projekt durchgeführt werden, das darauf ausgerichtet ist, die Separationstechnologiefähigkeiten von Ucores RapidSX-Technologie für Seltene Erden zu demonstrieren! Zumal es erklärtes Ziel der US-Regierung und speziell von US-Präsident Joe Biden ist, die Abhängigkeit der USA vom geopolitischen Rivalen China in diesem Bereich erheblich zu reduzieren. Denn die Volksrepublik verfügt nicht nur über mehr als 60% der weltweiten Gesamtproduktion an Seltenen Erden (USA, 15%), sondern es entfallen auf China außerdem 85% der Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden! Und die Vereinigten Staaten importieren etwa drei Viertel ihrer Seltenen Erden aus China, wie Zahlen der U.S. Geological Survey (USGS) ebenfalls zeigen. Offensichtlich glaubt man im US-Verteidigungsministerium nun, dass Ucores RapidSX-Technologie Teil der Lösung dieser Problematik sein könnte.

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Ucore Rare Metals halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Ucore Rare Metals für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

