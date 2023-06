Der Hugo macht einen auf Boss

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 67,780 € (XETRA)

Die Aktie von Hugo Boss gehört heute zu den großen Gewinnern im MDAX und legt um über 3,5 % zu. Die Aktie befindet sich seit Anfang November 2022 in einem Aufwärtstrendkanal und kletterte in diesem Kanal von 44,41 EUR auf 69,90 EUR.

In den letzten Tagen beherrschten Gewinnmitnahmen das kurzfristige Geschehen. Dabei fiel der Wert minimal unter ein log. 38,2 %-Retracement bei 63,76 EUR, erholte sich davon aber schnell. In den letzten Tagen drückte der Wert gegen den kurzfristigen Abwärtstrend. Heute eröffnete er mit einem Aufwärtsgap, nachdem die UBS die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 87 EUR versehen hat. Das Gap liegt zwischen 66,02 EUR und 67,20 EUR. Damit kommt es zu einem Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend und dem Widerstand bei 66,86 EUR.

Mit diesem Ausbruch, so er bis zum Ende des Handelstages Bestand hat, kommt es zu einem neuen Kaufsignal. Dieses Signal könnte eine weitere Rally in Richtung 78,10 EUR oder sogar an den Widerstand bei 81,34 EUR auslösen.

Wie oft in solchen Fällen wäre ein Rückfall unter das heutige Gap, also unter 66,02 EUR, ein klarer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit einem Rückfall gen 60,23 EUR gerechnet werden.

Fazit: Der heutige Ausbruch ist ein wichtiger Schritt, vermutlich sogar der entscheidende im Hinblick auf eine weitere Rally.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)