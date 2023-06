GNW-Adhoc: Ai-Media stellt auf der BroadcastAsia eine KI-gestützte Lösung zur automatischen Untertitelung für den asiatischen Markt vor

^SYDNEY, Australien, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ai-Media (https://hubs.ly/Q01SpbGC0), führender Anbieter von technologiebasierten Live- Untertitelungs-, Transkriptions- und Übersetzungslösungen, freut sich, seine Anwesenheit auf der BroadcastAsia in Singapur anzukündigen, wo das Unternehmen seine bahnbrechende automatische Untertitelungslösung LEXI 3.0 (https://hubs.ly/Q01SpbWM0) für den asiatischen Markt vorstellen wird. LEXI 3.0 wurde bereits im Rahmen der NAB Show 2023 auf dem nordamerikanischen Markt eingeführt und ist die neue und verbesserte Version von Ai-Medias Vorzeigelösung für automatische Untertitelung. LEXI 3.0 basiert auf KI und ist die weltweit genaueste und fortschrittlichste Lösung für die automatische Untertitelung und erzielt Ergebnisse, die manuell erstellten Untertiteln gleichkommen - und das zu einem Bruchteil der Kosten. Während der BroadcastAsia wird Ai-Media auch sein umfassendes Angebot an Untertitelungstechnologie vorstellen, die sich durch die nahtlose Integration mit LEXI 3.0 auszeichnet. Zu den vorgestellten Produkten gehört der neue LEXI Viewer, ein innovatives HD-SDI-Gerät, mit dem Veranstalter mühelos die Barrierefreiheit verbessern können, indem sie Untertitel auf die Bildschirme am Veranstaltungsort streamen. Darüber hinaus wird Ai-Media seine Palette an Untertitel-Encodern vorstellen, die eine qualitativ hochwertige Verteilung von Audio- und Videodaten über das iCap Cloud Network, dem weltweit größten und sichersten Netzwerk für Untertitel, gewährleisten. Dazu gehört iCap Alta, der führende IP-Encoder für die Rundfunkbranche, der effiziente virtualisierte Workflows für MPEG-TS und SMPTE- 2110 bietet. Ai-Media wird außerdem iCap Encode Pro vorstellen, den HD-SDI- Encoder, auf den die großen TV-Sender weltweit vertrauen und der niedrige Betriebskosten und eine geringe Display-Latenz bietet. Die BroadcastAsia findet vom 7. bis 9. Juni auf der Singapore EXPO in Singapur statt. Teilnehmende können das Team von Ai-Media treffen (https://calendly.com/book-a-meeting-aimedia-eeg/broadcastasia-2023) und sein Angebot an End-to-End-Lösungen für die Untertitelung von Sendungen am Stand 6C3-08 in Halle 6 entdecken. James Ward, Chief Sales Officer von Ai-Media, sagte: Wir freuen uns, LEXI 3.0 auf dem APAC-Markt einzuführen. KI-gestützte Technologien sorgen in zahlreichen Branchen für betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen, und mit Lexi 3.0 ist das nicht anders. LEXI 3.0 bietet durchgängig eine Genauigkeit von über 98 %, erfüllt alle globalen gesetzlichen Anforderungen, ermöglicht es den Kunden, ihre Reichweite zu erhöhen und bietet Kosteneinsparungen von rund 80 % gegenüber der manuellen Untertitelung. Außerdem können wir unsere jahrzehntelange Erfahrung im Rundfunkbereich nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Untertitelungslösungen über verschiedene Workflows, Videostandards und Regionen hinweg interoperabel sind. Über Ai-Media Das Technologieunternehmen Ai-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen für die Live- Untertitelung und die Untertitelung von Aufzeichnungen sowie für die Transkription und Übersetzung. Mit seiner KI-gestützten automatischen Untertitelungslösung LEXI unterstützt das Unternehmen die weltweit führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden bei der Gewährleistung einer hochpräzisen, sicheren und kosteneffektiven Untertitelung. LEXI-Untertitel werden über Ai-Medias Untertitel-Encoder und das iCap Cloud Network - dem weltweit größten und sichersten Netzwerk für Untertitel - auf Millionen von Bildschirmen auf der ganzen Welt übertragen. Weltweit liefert Ai-Media monatlich 8 Millionen Minuten an Live- und aufgezeichneten Medien. Ai-Media wird an der australischen Börse (AIM) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Ai- Media.tv (https://hubs.ly/Q01SpbGC0). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e38de26-79b3-4f7f- b87b-cbf1939dc24a °