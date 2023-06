Küchenchef Marcus Samuelsson investiert in Aleph Farms und plant, Aleph Cuts Steaks aus eigener Produktion zu servieren

Weltbekannter Koch steigt als Investor und Berater beim Marktführer für zelluläre Landwirtschaft ein

Aleph Farms, ein Unternehmen für zelluläre Landwirtschaft, das neue Wege zur Erzeugung hochwertiger Tierprodukte entwickelt, gab heute bekannt, dass Chef Marcus Samuelsson dem Unternehmen als Investor, kulinarischer Berater und Startpartner beitritt. Während eines Großteils seines Aufstiegs als Starkoch, der 13 Restaurants in der ganzen Welt betreibt und als Bestsellerautor der New York Times sowie als Fernsehpersönlichkeit bekannt wurde, hat Samuelsson seinen einzigartigen Hintergrund genutzt, um die Vielfalt in der kulinarischen Welt zu fördern. Im Rahmen dieser Ernennung wird er eng mit Aleph Farms zusammenarbeiten, wenn es um die Vermarktung von Aleph Cuts geht, den weltweit ersten kultivierten Steaks, die eine neue Sichtweise auf das Steak bieten.

"Aleph Farms baut Partnerschaften auf der Grundlage gemeinsamer Werte auf. Wie wir glaubt Chefkoch Marcus daran, mit Kreativität, Mut und Sorgfalt einen positiven Einfluss auf unsere Lebensmittelsysteme zu nehmen", sagte Didier Toubia, CEO und Mitbegründer von Aleph Farms. "Mit seiner großen Erfahrung und seinem Fokus auf die Schaffung einer zugänglichen und inklusiven Küche, sind Marcus Einblicke und sein Fachwissen perfekt geeignet, um Aleph Cuts zu entwickeln und einem breiteren globalen Publikum vorzustellen. Darüber hinaus passt sein Ruf, Essenskulturen zu zelebrieren, die hochwertige Zutaten verwenden, zu unserem lokalen Ansatz, die Ernährungssicherheit auf eine Weise zu fördern, die weitreichende soziale, wirtschaftliche und ökologische Vorteile mit sich bringt."

In seiner Funktion bei Aleph Farms wird Samuelsson das Unternehmen in kulinarischer Hinsicht beraten, unter anderem bei der Produktentwicklung und bei Strategien zur Markteinführung. Er hat auch in das Unternehmen investiert. Chefkoch Marcus wird eng mit Aleph Farms zusammenarbeiten, wenn Aleph Cuts im Laufe dieses Jahres in Singapur und Israel und im nächsten Jahr in den Vereinigten Staaten eingeführt wird, sobald die behördlichen Genehmigungen vorliegen.

"Es ist wichtig, dass wir nach neuen Wegen suchen, um die Menschen auf unserem Planeten nachhaltig zu ernähren. Deshalb hat mich die Mission von Aleph Farms gereizt und ich möchte sowohl als Koch als auch als Investor dazu beitragen, dass köstliches, kultiviertes Fleisch auf den Tisch kommt", sagte Samuelsson. "Es handelt sich hier um eine Pionierbewegung, die meiner Meinung nach nur an Bedeutung gewinnen und in unserem Leben immer alltäglicher werden wird. Was sich einst futuristisch anfühlte - wie Elektroautos - wird bald vertraut. Dies ist ein entscheidender Moment in der Branche, um in die Zukunft zu investieren, und ich freue mich, mit einem innovativen Unternehmen wie Aleph Farms zusammenzuarbeiten."

In seiner Karriere hat Samuelsson acht Auszeichnungen der James Beard Foundation als Koch, Autor und TV-Persönlichkeit erhalten, unter anderem für die Moderation von No Passport Required auf PBS. Er trat als Iron Chef in der Netflix-Hitserie Iron Chef: Quest for an Iron Legendauf. Zu seinen Restaurants weltweit gehören Red Rooster Harlem (New York City) und Red Rooster Overtown (Miami), MARCUS Montreal, Marcus B&P in Newark, Streetbird im Yankee Stadium, Marcus at Baha Mar Fish + Chop House auf den Bahamas, das kürzlich eröffnete Hav & Mar in Chelsea (New York City) und Marcus Bar and Grille in Atlanta. Als engagierter Philanthrop ist Samuelsson Co-Vorsitzender des Careers Through Culinary Arts Program (C-CAP), das benachteiligten Jugendlichen hilft, und er hat das Red Rooster Harlem und das Red Rooster Overtown während der COVID-19-Pandemie in Zusammenarbeit mit World Central Kitchen in Gemeinschaftsküchen umgewandelt.

Aleph Farms arbeitet eng mit den Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um die Markteinführung seines ersten Produkts unter der Marke Aleph Cuts vorzubereiten: das Petit Steak, das aus nicht veränderten Zellen einer Premium Black-Angus-Kuh gewonnen wird. Wie bei allen seinen Produkten wird bei der Herstellung nicht geschlachtet; stattdessen kann Aleph Farms aus einem einzigen befruchteten Ei Tausende von Tonnen kultivierten Fleisches züchten und so zu einem gerechten und umfassenden Übergang zu nachhaltigen und sicheren Lebensmittelsystemen beitragen. Das Unternehmen verfolgt auch einen "Whole Animal"-Ansatz, bei dem es plant, verschiedene Steakstücke sowie andere Produkte auf der Basis von tierischen Zellen, wie z. B. kultiviertes Kollagen, durch zusätzliche eigene Fähigkeiten zu produzieren.

Über Aleph Farms

Aleph Farms ist ein in Israel ansässiges Unternehmen für zelluläre Landwirtschaft, das im Bereich der Lebensmitteltechnologie tätig ist. Es entwickelt neue Wege, um hochwertige tierische Produkte zu züchten, die die Nachhaltigkeit, die Lebensmittelsicherheit und den Tierschutz in unseren Lebensmittelsystemen verbessern. Das 2017 gegründete Unternehmen hat 2018 das weltweit erste kultivierte dünn geschnittene Rindersteak, 2021 das weltweit erste kultivierte Ribeye-Steak und 2022 kultiviertes Kollagen auf den Markt gebracht. Unter seiner Produktmarke Aleph Cuts wird das Unternehmen sein erstes Produkt, das Petit Steak, auf den Markt bringen, das aus nicht modifizierten Zellen einer Premium-Black-Angus-Kuh gezüchtet wird. Für seinen Beitrag zur Klimavorsorge, einschließlich einer Netto-Null-Verpflichtung im Jahr 2020, hat das Unternehmen höchste Auszeichnungen vom Weltwirtschaftsforum und den Vereinten Nationen erhalten.

