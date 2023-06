AOMedia-Forschungsworkshop zeigt neueste Media-Codec-Innovationen auf der QoMEX 2023

Am 19. Juni werden die Mitglieder der Allianz und die globale akademische Gemeinschaft zusammenarbeiten, um zukünftige Medienstandards und -formate voranzutreiben

DieAllianz für offene Medien (AOMedia) gab heute bekannt, dass es die AOMedia Forschungswerkstatt Europa 2023 in Verbindung mit QoMEX 2023, in Gent, Belgien. Der Workshop der Allianz wird am Montag, dem 19. Juni 2023, von 10:00 bis 21:30 Uhr stattfinden. Der Workshop der Allianz findet zum ersten Mal in Europa statt und bringt eine einzigartige Gruppe von Wirtschaftsgrößen und akademischen Experten auf dem Gebiet der Mediencodecs zusammen. Das vollständige Programm des AOMedia Research Workshop Europe 2023 und die Kurzfassungen der Vorträge finden Sie unter bit.ly/AOMWorkshop.

AOMedia announced today that it will host the AOMedia Research Workshop Europe 2023 in conjunction with QoMEX 2023, in Ghent, Belgium on Monday, June 19, 2023, from 10:00 a.m. to 9:30 p.m. (Graphic: Business Wire)

Um sich für den AOMedia Research Workshop Europe 2023 anzumelden, besuchen Sie bit.ly/45u2jBi

Den Teilnehmern werden inspirierende Vorträge zu innovativen Themen wie bahnbrechende Videokompressionsforschung, Software-Decoder-Analyse, Filmkornsynthese und vieles mehr präsentiert.

Der AOMedia Research Workshop bietet ein erstklassiges Forum für Mitgliedsunternehmen der Alliance und prominente Akademiker, um neueste Forschungsergebnisse und kreative Ideen auszutauschen und neue Entwicklungen in der Medienverarbeitung und bei Codecs sowie praktische Implementierungen dieser Technologien in der Geschäftswelt zu untersuchen. Renommierte Fachleute von Alliance-Mitgliedern wie Amazon, Ateme, Google, Meta, Netflix, Visionular und anderen werden den Teilnehmern unbezahlbare Einblicke gewähren.

Für weitere Informationen über den AOMedia Research Workshop Europe 2023 besuchen Sie bittebit.ly/AOMWorkshop.

Über die Allianz für offene Medien Die 2015 gegründete Alliance for Open Media (AOMedia) wurde ins Leben gerufen, um Technologien als Antwort auf den Marktbedarf an offenen Standards für die Medienkomprimierung und -verteilung zu entwickeln und zu schaffen. Amazon, Apple, Cisco, Google, Huawei, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung Electronics und Tencent gehören zu den Gründungsmitgliedern auf Verwaltungsratsebene. Die Entwicklung eines Videoformats der nächsten Generation, das interoperabel, offen, für die Internetübertragung optimiert und für jedes moderne Gerät mit beliebiger Bandbreite skalierbar ist, wird durch den quelloffenen, lizenzfreien Videocodec AV1 von AOMedia ermöglicht. Besuchen Sie www.aomedia.org oder folgen Sie AOMedia auf LinkedIn und Twitter unter @a4omedia.

Medien Alexa Stewart AOMedia Öffentlichkeitsarbeit Tel: +1 781.876.6242 E-mail: astewart@virtualinc.com

Melissa Bednar AOMedia Öffentlichkeitsarbeit Tel: +1 781.876.8962 E-mail: mbednar@virtualinc.com