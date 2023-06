IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy identifiziert mindestens zwei für die Wasserstoffspeicherung geeignete Salzstrukturen

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy identifiziert mindestens zwei für die Wasserstoffspeicherung geeignete Salzstrukturen

Seismische Untersuchungen und Gravitationsmessungen haben mindestens zwei größere Salzstrukturen lokalisiert, die sich potenziell für die Exploration auf Streusalz und die Entwicklung von Wasserstoffspeicherkavernen auf dem Salzprojekt Robinsons River, Neufundland, eignen

Jede Salzkaverne könnte, wenn sie entwickelt wird, ein Speichervolumen von über 2 Millionen Kubikmetern aufweisen

8. Juni 2023. Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) hat gemeinsam mit seinen beauftragten Beratungspartnern eine Analyse der zuvor gemeldeten seismischen 2D-Interpretation des Salzprojekts Robinsons River (das Projekt) in Neufundland, Kanada, abgeschlossen und dabei mindestens zwei Salzstrukturen lokalisiert, die für die Exploration auf Halit, der mineralischen Form von Natriumchlorid oder Streusalz, und für die Entwicklung von Salzstockkavernen zur Wasserstoffspeicherung aussichtsreich sind.

Wichtige Punkte:

- Seismische Untersuchungen und Gravitationsmessungen haben Salzstrukturen im Untergrund des Konzessionsgebietes lokalisiert.

- Es können Salzkavernen mit einem Speichervolumen von über 2 Mio. m3 pro Kaverne entwickelt werden.

- Innerhalb des Konzessionsgebietes wurden mindestens zwei größere Salzstrukturen identifiziert, die sich potenziell für die Entwicklung von Kavernen eignen (Abbildung 1).

- Die maximale Mächtigkeit der Salzschichten wird in beiden Salzstrukturen mit 1.700-1.800 Metern angegeben.

- RESPEC empfiehlt, Kernbohrungen an den Stellen durchzuführen, an denen das Salz am mächtigsten ist.

- RESPEC arbeitet derzeit an der Erstellung eines geologischen 3D-Modells der Salzstrukturen. Das 3D-Modell wird die Standorte der Kernbohrungen, die potenziellen Dimensionen der Salzkavernen und die Anzahl der Salzkavernen, die im Konzessionsgebiet entwickelt werden können, zeigen.

Es wird erwartet, dass diese bedeutende Entdeckung eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Wasserstoffwirtschaft spielen wird, da sie eine praktikable und nachhaltige Lösung für die Energiespeicherung und den Energietransport darstellt. Die Salzstöcke, die sich in einem strategischen Gebiet an der Ostküste Kanadas befinden, wurden als natürliche Formationen mit außergewöhnlichen geologischen Eigenschaften identifiziert. Aufgrund ihrer einzigartigen Struktur und Zusammensetzung eignen sie sich ideal für die sichere und effiziente Speicherung großer Mengen von Wasserstoffgas. Die Nähe zu wichtigen Industriezentren und potenziellen Wasserstoffproduktionsstätten erhöht ihre Bedeutung für die Förderung des Wachstums der Wasserstoffwirtschaft noch weiter. Am 31. Mai 2023 stellten acht verschiedene Unternehmen auf der Energy NL Conference Projekte zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Neufundland vor.

Paul Sparkes, CEO von Vortex, kommentierte: Wir freuen uns sehr, dass wir zwei potenzielle Salzstrukturen haben, die sich für die Halitexploration eignen und möglicherweise zu Salzkavernen für die Wasserstoffspeicherung entwickelt werden können. Da Wasserstoff als sauberer Brennstoff für verschiedene Anwendungen, einschließlich Transport und industrielle Prozesse, immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird die Verfügbarkeit zuverlässiger Speichermöglichkeiten immer wichtiger. Diese Art von Salzstöcken wird als strategischer Knotenpunkt fungieren, der den Vertrieb von Wasserstoff an der Ostküste erleichtert und seine Verwendung in verschiedenen Bereichen ermöglicht, wodurch Treibhausgasemissionen reduziert und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gefördert werden. Vortex wird sich jetzt auf die Bohrzielerstellung konzentrieren, um die Exploration im Konzessionsgebiet voranzutreiben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70889/VRTX_060823_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Robinsons River - Karte der Salzmächtigkeiten

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Herrn Piotr Kukialka, P.Geo, der als Berater für das Salzprojekt Robinsons River fungiert, im Einklang mit den in NI 43-101 festgelegten Bestimmungen geprüft und freigegeben.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Salzprojekt Robinson River in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador weiter, das sich über 17.000 Hektar erstreckt. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, auch in Bezug auf das Geschäft und die Pläne des Unternehmens. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Zielsetzungen, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

