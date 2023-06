Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 133,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,42 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Es fehlte an Impulsen. Die in Italien im April überraschenderweise erneut gesunkene Industrieproduktion bewegte den Markt kaum. Sie bestätigte jedoch das Bild einer schwächelnden Konjunktur.

Vor der an diesem Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) warteten die Anleger ab. Es wird eine erneute Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Spannend dürfte sein, was Notenbankchefin Christine Lagarde für das weitere Vorgehen signalisiert./jsl/la/jha/