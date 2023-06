EQS-News: PERFORMANCE ONE AG: E-Mental-Health-Plattform couch:now schließt Business-Angel-Finanzierungsrunde ab und erhält Forschungsförderung

EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PERFORMANCE ONE AG: E-Mental-Health-Plattform couch:now schließt Business-Angel-Finanzierungsrunde ab und erhält Forschungsförderung



09.06.2023 / 10:00 CET/CEST

Performance One AG: E-Mental-Health-Plattform couch:now schließt Business-Angel-Finanzierungsrunde ab und erhält Forschungsförderung Business-Angel-Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum

Bundesministerium für Bildung und Forschung gewährt Forschungszulage Mannheim, 9. Juni 2023 – Die 73%ige Performance One-Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH, die die KI-gestützte E-Mental-Health-Plattform couch:now betreibt, hat jetzt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Förderzusage in Höhe von 132 Tsd. Euro erhalten. couch:now ist eine KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe. Das Angebot umfasst Hilfen bei Erschöpfung oder Burnout, bei Einsamkeit sowie bei Beziehungsproblemen. Für die derzeit drei Themen hat couch:now jeweils führende Psychologen gewonnen. Das System wird von einer KI unterstützt, um den Nutzern an ihre individuellen Bedürfnisse angepasste Inhalte zu präsentieren. Das Forschungsprojekt untersucht die Wirksamkeit des Deep-Learning-Algorithmus (DLA), das Expertensystem, die eingesetzten wissenschaftlich validierten Fragebögen sowie die Analysemethoden des Nutzerverhaltens. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG und Mitinitiator von couch:now: „Das von uns laufend erhobene Feedback der couch:now-Nutzer ist durchweg positiv. Zudem spricht die Kooperation mit der vivida-Krankenkasse für die Akzeptanz unserer Selbsthilfe-Plattform.“ Die Plattform kann vielen Menschen helfen, die vor psychologischen Herausforderungen stehen und angesichts der Knappheit verfügbarer Psychologen und Psychotherapeuten keine schnelle professionelle Hilfe finden. „Nun wollen wir wissenschaftlich fundiert ein noch klareres Bild bekommen. Ich freue mich, dass das BMBF unsere Forschungsarbeiten mit 132 Tsd. Euro unterstützt“, so Lademann. Business Angels neu an Bord Erfolgreich abgeschlossen hat die E-Health Evolutions GmbH jetzt auch eine Finanzierungsrunde. Neue Investoren sind namhafte Experten für digitale Business-Modelle. Beteiligt haben sich beispielsweise Dr. Marc Ehlbeck, Managing Partner der auf digitale Projekte spezialisierten Unternehmensberatung eccelerate GmbH, Alexander Dörsam, CTO und Gesellschafter der Antago GmbH, eines Experten für Informationssicherheit, und Waldemar Kies, international erfahrener Videoproduzent sowie Gründer und Macher hinter den Agenturen Jäger & Kies, famefabrik und LIKE THIS. Mit den Mitteln aus der Finanzierungsrunde will couch:now weiter wachsen und noch mehr Menschen wirkungsvolle Hilfen zur Selbsthilfe bieten. Denis Lademann: „Unsere neuen Investoren kennen sich mit digitalen Business-Modellen bestens aus. Somit fühlen wir uns bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. Auch mit dem Know-how und dem Netzwerk unserer neuen Business Angels wollen wir couch:now konsequent weiterentwickeln. Neben Kooperationen mit weiteren Krankenkassen forcieren wir die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die ihre betriebliche Gesundheitsvorsorge erweitern.“ Über Performance One Performance One begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

