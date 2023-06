Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.06.2023 Kursziel: 65,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Kerngeschäft wächst - Hohe Entwicklungskosten und fehlende Immobilientransaktionen belasten kurzfristig die Profitabilität Netfonds hat jüngst den Konzernabschluss 2022 veröffentlicht und Q1-Zahlen vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig leicht unter unseren Erwartungen sowie dem Niveau des Vorjahres lagen. [Tabelle] Rückläufige Top Line infolge v-d-v-Veräußerung und fehlender Immobilientransaktions- erlöse: Im abgelaufenen Quartal erzielte Netfonds einen um 7,0% yoy geringeren Netto- Konzernumsatz i.H.v. 8,0 Mio. Euro (Vj.: 8,6 Mio. Euro), wobei organisch ein Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu Buche gestanden haben dürfte. Die Differenz zum Vorjahr resultierte aus fehlenden Erlösen der Mitte 2022 veräußerten v-d-v GmbH (Jahresumsatz 2022 MONe: 1,6 Mio. Euro) und deutlich geringeren Umsätzen aus Immobilientransaktionen (kumuliert 1,1 Mio. Euro). Gegenläufig wirkten sich die Erlöse der akquirierten VB-Select aus, die im niedrigen sechsstelligen Bereich gelegen haben dürften. Q1-Ergebnis von hohen Entwicklungskosten für die finfire-Plattform belastet: In Q1/23 sank das EBITDA auf 0,4 Mio. Euro (Vj.: 1,9 Mio. Euro). Ausschlaggebend für den Ergebniseinbruch waren sowohl hohe IT-Entwicklungskosten als auch geringere Immobilientransaktionserlöse, welche eine äußerst hohe Marge aufweisen. Ursächlich für die hohen IT-Aufwendungen ist die Weiterentwicklung der zentralen Plattform "finfire", die Netfonds' Kunden als One Stop Shop-Lösung zur Verfügung steht und voraussichtlich in H2/23 eine deutliche Funktionserweiterung im Bereich der Versicherungen erhalten wird. Dies wird die Plattformattraktivität u.E. maßgeblich erhöhen und die Basis für hohes Wachstum im Bereich der Versicherungen legen. Ausblick 2023 erneut bestätigt, Ergebnisprognose angepasst: Für das laufende Jahr erwartet Netfonds weiterhin einen Anstieg der Nettoerlöse um "mehr als 10%" und ein "deutlich überproportional steigendes" op. Ergebnis. Angesichts des anhaltend schwierigen Marktumfelds im Immobilienbereich gehen wir auf Ganzjahressicht von noch geringeren Transaktionserlösen aus. Gleichzeitig sehen wir das Ergebnis von höher als erwarteten IT- Kosten belastet, sodass wir unsere EBIT-Prognose leicht auf 3,8 Mio. Euro reduzieren. Fazit: Netfonds' Ergebnis ist derzeit aufgrund ausbleibender Immobilientransaktionen und hoher Zukunftsinvestitionen belastet. Trotzdessen erachten wir die hohen Investitionen als richtigen strategischen Schritt und bestätigen unser Rating mit dem Kursziel von 65,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27177.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °