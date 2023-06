Goldman Sachs sieht S&P 500 bei 4500 Punkten

Während sich Morgan Stanley erneut negativ zu den Aussichten äussert, hebt Goldman Sachs die Jahresendziele für den S&P 500 auf 4500 Punkte an. Diese Woche verspricht wild zu werden. Neben den Verbraucher- und Erzeugerpreisen steht die FED-Tagung an, wie auch die Tagungen der EZB und der Bank of Japan. Die Inflation dürfte im Mai weiter abkühlen, wie auch das Wachstum der Einzelhandelsumsätze.



