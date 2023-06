SIEMENS HEALTHINEERS - Das Risiko für einen weiteren Kurseinbruch steigt

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 52,340 € (XETRA)

In den vergangenen Monaten war die Aktie von Siemens Healthineers in einer fünfteiligen Aufwärtsbewegung bis an den Widerstand bei 57,84 EUR geklettert und hatte so die Fibonacci-Kursziele bei 57,25 und 58,26 EUR angesteuert. Dort schlugen die Bären zu und sorgten Anfang Mai mit einem großen Abwärtsgap für das vorläufige Ende der Aufwärtsphase.

Seither versucht der Wert mittels einer Konsolidierung im Bereich der Unterstützung bei 52,50 EUR eine Fortsetzung der Verkaufswelle von Anfang Mai zu verhindern. Der bärische Druckaufnahme der letzten Tage lässt jedoch den Schluss zu, dass die Unterstützungsregion in Kürze mit einem Bruch der 51,90-EUR-Marke nach unten verlassen werden dürfte.

Damit könnte sich ein weiterer Einbruch in Richtung 50,00 und darunter an den markanten Unterstützungsbereich bei 48,53 EUR anschließen. Knapp darunter könnte die Verkaufswelle aber enden und in eine neue Aufwärtstrendphase übergehen. Dagegen würde ein deutlicher Bruch der 48,00-EUR-Marke für eine Fortsetzung der Korrektur bis 45,05 EUR sprechen.

Um der Gefahr ein solchen Kursrutsches zu entgehen, müsste die Aktie dagegen über den Bereich um 54,00 - 54,78 EUR stiegen. Von einem Ende der Korrekturphase ist die Akte dennoch weit entfernt.

Charttechnisches Fazit: Bei einem Unterschreiten von 51,90 EUR dürfte sich eine zweite große Korrekturwelle bei der Aktie von Siemens Healthineers anschließen und den Kurs bis 48,53 EUR drücken. Dort könnte der Aufwärtstrend der letzten Monate reaktiviert werden.

Siemens Healthineers Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)