Alphabet, Amazon, Meta, Apple und Microsoft – Wo lohnt der Einstieg?

Aufzeichnung: Rückblick auf den großen Aktien-Check mit Mick Knauff und Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG. Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Apple und Microsoft – Wo lohnt JETZT tatsächlich noch der Einstieg? Bei welchen Aktien sollten Sie noch auf einen Rücksetzer warten? PLUS: US-Zinsentscheid – Wie geht es weiter mit den Zinsen? Was erwartet uns am 15.06.23?