CTS EVENTIM - Aktie bricht deutlich ein

CTS Eventim AG & Co. KGaA - WKN: 547030 - ISIN: DE0005470306 - Kurs: 60,600 € (XETRA)

Schon gestern geriet die Aktie des Ticketverkäufers CTS Eventim nach Kritik von Jan Böhmermann massiv unter Druck. Die Aktie befindet sich zwar in einer langfristigen Rally, erreichte aber im November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 72,68 EUR.

Nach einem Rücksetzer auf 40,32 EUR und damit fast auf den langfristigen Aufwärtstrend erholt sich der Wert in den letzten Monaten wieder und näherte sich dem Rekordhoch an. In dieser Woche prallt er bisher mit einer sehr langen schwarzen Kerze nach unten ab.

Damit deutet sich ein riesiges Doppeltop in der Aktie an. Aber es ist bisher nur eine Andeutung. Von einer Vollendung ist der Wert noch meilenweit entfernt. Denn dafür müsste er stabil unter 40,32 EUR abfallen. Erst dann ergäbe sich ein rechnerisches Kursziel bei 22,37 EUR. Zuvor ist die Aktie aber schon bei 53,95 EUR gut unterstützt. Bereits hier könnte der aktuelle Abverkauf ausgebremst werden. Anschließend könnte die Aktie einen neuen Anstieg gen 72,68 EUR starten.

Fazit: Der aktuelle Wochenverlauf ist für die Bullen ein Schock. Aber ein großes Verkaufssignal entsteht dadurch bisher nicht. Jedoch ist kurzfristig zunächst mit einer Fortsetzung der Korrektur zu rechnen.

