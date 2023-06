GNW-Adhoc: LeddarTech, ein revolutionärer Anbieter von Software für die Automobilindustrie, wird durch Unternehmenszusammenschluss mit der Prospector Capital Corp. zum börsennotierten Unternehmen

^* LeddarTech hat das Potenzial, die Märkte für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ?ADAS") und autonomes Fahren (Autonomous Driving, ?AD") mit patentierten Low-Level- Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwareprodukten zu verändern. * Die einzigartige Lösung von LeddarTech beseitigt die derzeitigen Einschränkungen und ermöglicht es führenden OEMs im Automobilbereich und Tier-1/2-Zulieferern, ADAS und AD auf ein neues Leistungs-, Sicherheits- und Akzeptanzniveau zu bringen. * Die Transaktion wird dem Unternehmen voraussichtlich bis zu 66 Millionen US- Dollar an Bruttoerlösen einbringen, einschließlich bis zu 23 Millionen US- Dollar an Erlösen aus dem Prospector-Treuhandkonto (unter der Annahme, dass keine Rücknahmen erfolgen) und 43 Millionen US-Dollar an wandelbaren PIPE- Erlösen. * Die Transaktion bewertet LeddarTech mit einem Pro-forma-Eigenkapitalwert von 348 Millionen US-Dollar, wobei keine Rückzahlungen und die vollständige Umwandlung der wandelbaren PIPE angenommen werden (ohne Berücksichtigung der Gewinnbeteiligung der bestehenden LeddarTech-Aktionäre oder der Gewinnbeteiligung des Sponsors von Prospector). QUÉBEC CITY, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech (https://leddartech.com/) Inc.(®) (?LeddarTech" oder das ?Unternehmen"), ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das patentierte, bahnbrechende Low-Level-Sensorfusion und Wahrnehmungssoftwaretechnologie für ADAS und AD anbietet, und Prospector Capital Corp. (?Prospector") (Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW), eine börsennotierte Übernahmegesellschaft unter der Leitung von Derek Aberle, dem ehemaligen President von Qualcomm, und unter dem Vorsitz von Steve Altman, dem ehemaligen stellvertretenden Verwaltungsratsmitglied von Qualcomm, haben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss bekanntgegeben, der dazu führen würde, dass LeddarTech zu einem börsennotierten Unternehmen wird. Nach Abschluss der Transaktion, der für das vierte Quartal 2023 erwartet wird, wird LeddarTech voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ?LDTC" notiert werden. Die Transaktion bewertet LeddarTech mit einem Pro-Forma-Eigenkapitalwert von 348 Millionen US-Dollar (unter der Annahme, dass keine Rückzahlungen und die vollständige Umwandlung der wandelbaren PIPE erfolgen [ohne Berücksichtigung der Gewinnbeteiligung der bestehenden LeddarTech-Aktionäre oder der Gewinnbeteiligung des Sponsors von Prospector]) und wird LeddarTech voraussichtlich bis zu 66 Millionen US-Dollar an Brutto-Barerlösen einbringen, die zur Finanzierung der Kommerzialisierung seiner ersten eingebetteten Softwarelösungen, zur Erweiterung seines Produktangebots und zur Vertiefung seiner Kundenbeziehungen verwendet werden sollen. LeddarTech ist ein Anbieter von branchenführender Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware für ADAS und AD. Die Softwarelösung von LeddarTech ist sowohl sensor- als auch prozessorunabhängig und reduziert die Kosten für OEMs und Tier-1/2-Automobilzulieferer erheblich, während sie gleichzeitig eine verbesserte Leistung und Skalierbarkeit für ADAS/AD der Einstiegs- und Premiumklasse bietet. ADAS und AD ist der größte Markt innerhalb der Automobilsoftware und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11 % auf 42 Milliarden US-Dollar anwachsen(1). Mit über sieben Jahren Erfahrung in der Arbeit an Low-Level-Sensorfusion und -Wahrnehmung und 150 angemeldeten (80 erteilten) Patenten, die ein breites Spektrum grundlegender Technologien wie Signalerfassung, -wahrnehmung und -fusion abdecken, verfügt das Unternehmen über einen starken Frühstartvorteil. ?Wir freuen uns, mit Prospector zusammenzuarbeiten, um unsere Position als führende Kraft in der aufstrebenden Automobilsoftwarebranche zu festigen. Diese Zusammenarbeit soll uns das nötige Kapital und die Ressourcen zur Verfügung stellen, um in unser außergewöhnliches Team zu investieren und das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben, indem wir es Unternehmen so positionieren, dass es weitere Kunden gewinnt und das Wachstum unseres Geschäfts vorantreibt. Ich freue mich, dass LeddarTech diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Wir glauben, dass LeddarTech eines der wenigen börsennotierten Unternehmen sein wird, die ausschließlich ADAS/AD-Software anbieten", so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. Boulanger weiter: ?Nachdem ich das Unternehmen seit 2013 geleitet habe, habe ich beschlossen, mich als CEO zurückzuziehen, sobald wir die Transaktion abgeschlossen haben. Zu diesem Zeitpunkt wird Frantz Saintellemy, President und COO, voraussichtlich meine Nachfolge als CEO von LeddarTech antreten, und ich plane, dem Unternehmen als Sonderberater und als Mitglied des Verwaltungsrats von LeddarTech erhalten zu bleiben." Saintellemy kommentiert dies wie folgt: ?Die Automobilindustrie erkennt zunehmend, dass die Low-Level-Sensorfusion und -Wahrnehmung die bevorzugte Architektur für ADAS-Systeme der nächsten Generation sein wird, da sie die Systemkosten erheblich senkt, Abhängigkeiten von Sensoren und Prozessoren beseitigt und die Sicherheit verbessert. Wir verfügen über eine führende reine Softwarelösung für Low-Level-Sensorfusion und -Wahrnehmung, von der wir glauben, dass sie die nächste ADAS-Welle vorantreiben wird, während die Branche weiterhin auf softwaredefinierte Fahrzeuge umstellt. Wir arbeiten aktiv mit unseren Kunden an der Integration dieser bahnbrechenden Technologie." ?Während meiner Zeit bei Qualcomm habe ich erlebt, welch enormer Wert geschaffen werden kann, wenn innovative Unternehmen mit grundlegenden Technologien Branchen revolutionieren", so Derek Aberle, CEO von Prospector. ?Wir glauben, dass LeddarTech das Potenzial hat, genau das zu tun. Wir freuen uns darauf, mit dem Managementteam von LeddarTech zusammenzuarbeiten, um das Wachstum und die Akzeptanz ihrer Produkte voranzutreiben, und glauben, dass dies eine attraktive Investitionsmöglichkeit für unsere Aktionäre darstellt." Nach Abschluss der Transaktion wird Herr Aberle voraussichtlich Vorsitzender des Verwaltungsrats von LeddarTech werden. Überblick über die Transaktion Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Prospector sowie vom Verwaltungsrat von LeddarTech einstimmig genehmigt und unterliegt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von LeddarTech und Prospector sowie des Erhalts einer endgültigen Verfügung des Obersten Gerichtshofs von Québec zur Genehmigung der Transaktion. Das fusionierte Unternehmen wird ca. 23 Millionen US-Dollar aus dem Treuhandkonto von Prospector erhalten, wobei davon ausgegangen wird, dass keine Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von Prospector erfolgen, sowie 43 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen von Investoren, darunter der Sponsor von Prospector, FS Investors (eine Tochtergesellschaft des Sponsors von Prospector), Investissement Québec als Vertreter der Regierung von Québec, Desjardins Capital und BDC Capital, die über eine wandelbare Privatplatzierung in LeddarTech an der Transaktion teilnehmen. Informationen zur Telefonkonferenz LeddarTech und Prospector haben eine Telefonkonferenz für Investoren und eine Präsentation über die Transaktion aufgezeichnet, die unter folgender Adresse abgerufen werden kann: Investor Relations - LeddarTech (https://investors.leddartech.com/English/overview/default.aspx). Für Investor Relations, einschließlich einer Kopie der Investorenpräsentation, die bei der SEC eingereicht wurde, besuchen Sie bitte die LeddarTech Website unter Investor Relations - LeddarTech (https://investors.leddartech.com/English/overview/default.aspx) oder die Website der SEC für die Einreichungen von Prospector. Berater TD Cowen fungiert als Finanzberater für Prospector, und Current Capital fungiert als Finanzberater, der dem Verwaltungsrat von Prospector eine Billigkeitsstellungnahme vorgelegt hat. Stikeman Elliot LLP und Vedder Price PC vertreten LeddarTech als Rechtsbeistand. Osler, Hoskin and Harcourt LLP und White & Case LLP vertreten Prospector als Rechtsbeistand. Goodwin Procter LLP fungiert als Rechtsberater für TD Cowen. Über die Prospector Capital Corp. Prospector ist eine spezielle Übernahmegesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit fortschrittlichen und hoch differenzierten Lösungen für den Technologiesektor liegt. Das Unternehmen wird von einem Team erfahrener Investoren und Führungskräfte geleitet, das sich auf die Identifizierung und Investition in wachstumsstarke Unternehmen mit starken Managementteams und attraktiven Marktchancen konzentriert. Die Wertpapiere von Prospector werden an der Nasdaq unter den Tickersymbolen ?PRSR", ?PRSRU" und ?PRSRW" gehandelt. Über LeddarTech LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal, Toronto und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende Softwarelösungen für die Wahrnehmung, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet fortschrittliche KI- und Computer- Vision-Algorithmen an, um präzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von Automobil- und Geländewagenlösungen zur Verfügung. LeddarTech hat mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung hervorgebracht und besitzt mehr als 150 erteilte oder beantragte Patente zur Verbesserung von ADAS- und AD-Funktionen. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech darin antreibt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden. Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com (http://www.LeddarTech.com) und Investor Relations - LeddarTech (https://investors.leddartech.com/English/overview/default.aspx). Wichtige Informationen über die vorgeschlagene Transaktion und wo sie zu finden sind Im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss werden Prospector, LeddarTech und das fusionierte Unternehmen eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die ?Registrierungserklärung") erstellen und bei der SEC einreichen. Prospector, LeddarTech und das fusionierte Unternehmen werden die Registrierungserklärung vorbereiten und bei der SEC einreichen, und Prospector wird die Registrierungserklärung an seine Aktionäre verschicken und andere Dokumente bezüglich des Unternehmenszusammenschlusses bei der SEC einreichen. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für eine Vollmacht, eine Registrierungserklärung, eine Stimmrechtsvollmacht/einen Prospekt oder andere Dokumente, die Prospector oder das fusionierte Unternehmen im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss bei der SEC einreichen. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, SOBALD SIE VERFÜGBAR IST, ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZUR REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG UND ANDERE VON PROSPECTOR ODER DEM FUSIONIERTEN UNTERNEHMEN BEI DER SEC IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS EINGEREICHTE DOKUMENTE SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, DA DIESE DOKUMENTE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien der Registrierungserklärung und anderer von Prospector oder dem fusionierten Unternehmen bei der SEC eingereichten Dokumente über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov erhalten. EINE ANLAGE IN DIE HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE WURDE WEDER VON DER SEC ODER EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE GENEHMIGT ODER ABGELEHNT, NOCH HAT IRGENDEINE BEHÖRDE DIE VORZÜGE DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION, IM RAHMEN DERER WERTPAPIERE ANGEBOTEN WERDEN SOLLEN, ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN BEURTEILT ODER GEBILLIGT. JEGLICHE GEGENTEILIGE DARSTELLUNG IST ALS STRAFTAT ZU BETRACHTEN. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Exchange Act (zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze), einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Unternehmenszusammenschluss, an dem Prospector, LeddarTech und das fusionierte Unternehmen beteiligt sind, die Fähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen, und der Zeitplan dafür, die erwarteten Vorteile aus dem Unternehmenszusammenschluss, Abschluss der Privatplatzierungsfinanzierung und erwartete Erlöse daraus sowie Aussagen in Bezug auf die Strategie, den künftigen Betrieb, die Aussichten, die Ziele und die Finanzprognosen des fusionierten Unternehmens und andere Finanzkennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten im Allgemeinen Aussagen, die vorausschauender Natur sind und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und Wörter wie ?können", ?werden", ?sollten", ?würden", ?erwarten", ?antizipieren", ?planen", ?wahrscheinlich", ?glauben", ?schätzen", ?projizieren", ?beabsichtigen" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich und ohne Einschränkung, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen: (i) das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses nicht erfüllt werden, einschließlich des Versäumnisses, rechtzeitig oder überhaupt die Zustimmung der Aktionäre für den Unternehmenszusammenschluss zu erhalten, oder des Versäumnisses, rechtzeitig oder überhaupt die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich des HSR Act oder des Obersten Gerichtshofes von Québec; (ii) Ungewissheiten hinsichtlich des Zeitpunkts des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses und der Fähigkeit von Prospector, LeddarTech und dem fusionierten Unternehmen, den Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen; (iii) die Möglichkeit, dass andere erwartete Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses nicht realisiert werden, und die erwartete steuerliche Behandlung des Unternehmenszusammenschlusses; (iv) das Eintreten von Ereignissen, die zu einer Beendigung des Unternehmenszusammenschlusses führen könnten; (v) das Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten der Aktionäre im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder andere Vergleiche oder Untersuchungen den Zeitpunkt oder den Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses beeinflussen oder zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen könnten; (vi) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; (vii) mögliche Störungen durch den Unternehmenszusammenschluss, die dem Geschäft von LeddarTech schaden könnten; (viii) die Fähigkeit von LeddarTech, Schlüsselpersonal zu halten, zu gewinnen und einzustellen; (ix) mögliche negative Reaktionen oder Änderungen in den Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder anderen Parteien, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses ergeben; (x) mögliche geschäftliche Unsicherheiten, einschließlich Änderungen bestehender Geschäftsbeziehungen, während der Anhängigkeit des Unternehmenszusammenschlusses, die sich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit von LeddarTech auswirken könnten; (xi) legislative, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen; (xii) Unvorhersehbarkeit und Schwere von katastrophalen Ereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terrorakte, Kriegsausbruch oder Feindseligkeiten und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche (einschließlich COVID-19) sowie die Reaktion des Managements auf die vorgenannten Faktoren; und (xiii) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den bei der SEC eingereichten Berichten von Prospector beschrieben werden, einschließlich des Jahresberichts von Prospector auf Formular 10-K, der regelmäßigen Quartalsberichte auf Formular 10-Q, der regelmäßigen aktuellen Berichte auf Formular 8-K und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente. Die vorstehende Liste der wichtigen Faktoren ist nicht erschöpfend. Weder Prospector noch LeddarTech können garantieren, dass die Bedingungen für den Unternehmenszusammenschluss erfüllt werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen weder Prospector noch LeddarTech die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu machen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Kein Angebot oder Werbung Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Prospector oder des fusionierten Unternehmens dar noch eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur auf der Grundlage eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen des Wertpapiergesetzes entspricht. Teilnehmer an der Einholung Prospector, LeddarTech und das fusionierte Unternehmen sowie bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Prospector finden Sie im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr, der am 31. März 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Informationen über die Personen, die nach den Regeln der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss gelten können, einschließlich einer Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Beteiligungen durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden in der Registrierungserklärung und anderen relevanten Materialien dargelegt, wenn sie bei der SEC eingereicht werden. Diese Dokumente können kostenlos bei der oben genannten Quelle angefordert werden. Unternehmenskontakt: Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc. Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden. (______________________) (1) Quelle: McKinsey.