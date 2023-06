Intel: Höhere Multiples signalisieren Gewinnwachstum!

An Intel, dem langjährigen Marktführer in der Chipindustrie, ist der Börsenboom im Halbleitersektor der letzten Wochen nahezu spurlos vorübergegangen. Sowohl NVIDIA als auch AMD profitierten vom KI-Hype, nachdem beide Unternehmen spezialisierte Chips fertigen, die den geforderten Rechenaufwand bewältigen können. Offensichtlich hat sich im Markt noch nicht herumgesprochen, dass auch Intel KI-Chips anbietet. Intel plant auch, seinen Server-Besteller Xenon für KI-Aufgaben aufzurüsten. Der Chippionier ist an der Börse lediglich 130 Milliarden Dollar wert, dabei ist die Firma nach wie vor doppelt so groß wie NVIDIA. Im Gegensatz zu AMD und NVIDIA fertigt Intel seine Chips selbst und hat in diesem Marktsegment die Technologieführerschaft leider an TSMC abgegeben.

Zum Chart

Das erwartete KGV 2024 von Intel liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs trotz des Kursrückgangs aktuell bei 50,41. Der Kursrückgang misst in der Spitze von Mitte April 2021 bis Mitte Oktober 2022 rund 64 Prozent. Ab Mitte Oktober 2022 wurde der Kursverlust gestoppt und der Chartverlauf wechselte in eine Bodenbildungsphase. Aktuell hat es den Anschein, dass die Intel-Aktie die Bodenbildung hinter sich lässt und eine Aufwärtssequenz ausformt. Die durch den KI-Boom ausgelöste Aufbruchstimmung im Chipsektor geht also nicht komplett an Intel vorbei. Die Auslagerung der Chipfertigung von NVIDIA und AMD an TSMC mag aktuell ein Vorteil sein. Wird der schwelende Konflikt zwischen Taiwan und China aber heiß, steht Intel mit seinen Fertigungskapazitäten als Gewinner da. Das Beispiel Magdeburg zeigt, dass Intel seine Investitionen in Fertigungskapazitäten hoch subventionieren lässt. Intels Werk in Magdeburg wird mit 27 Milliarden Euro budgetiert und könnte eine Subvention in Höhe von 10 Milliarden Euro auslösen.