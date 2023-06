Deutsche Börse AG: Bodenbildung nachhaltig!

Die Gruppe Deutsche Börse öffnete am 26. April die Bücher zum ersten Quartal 2023. Dabei wurden durchwegs solide Zahlen präsentiert. Die Nettoerlöse stiegen in diesem Quartal um 16 Prozent auf 1.231 Millionen Euro. Der Zuwachs setzt sich aus 7 Prozent strukturellem Wachstum sowie zyklischen Effekten von 9 Prozent zusammen. Das EBITDTA nahm um 12 Prozent auf 772 Millionen Euro zu. Der den Anteilseignern der Deutschen Börse AG zuzurechnende Periodenüberschuss belief sich auf 473 Millionen Euro und lag damit um 12 Prozent über dem Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie liegt bei 2,70 Euro. Beim Ausblick für das Jahr 2023 wird mit Zahlen am oberen Ende der Prognose kalkuliert. Aktionäre haben mit mehr gerechnet und sorgten am Tag der Veröffentlichung für einen Kursverlust von knapp 8 Prozent.

Zum Chart

Der Aktienkurs der Deutschen Börse AG befindet sich seit Juni 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der nur im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 kurz durchbrochen wurde und in den Monaten danach eine Übertreibung nach oben durchlief. Im kleineren Maßstab folgten auf den „Ukraine-Rebound“ eine Seitwärtskonsolidierung und die Bildung einer Support-Zone im Bereich von 158,85 Euro. Aktuell hat sich der Kurs innerhalb der Aufwärtssequenz von der oberen Begrenzung bei 186,35 Euro bis zur unteren Begrenzung 163,35 Euro des Trendkanals entwickelt. Summa summarum wurde dieser Einbruch im Ausmaß von 13,42 Prozent von der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2023 getriggert. In der Zone aus der Unterstützung bei 158,85 Euro und aus der unteren Begrenzung des Trendkanals bei 162,75 Euro hat der Kurs einen Boden gebildet. Bis dato waren die Gewinnsteigerungen der Deutschen Börse AG sehr verlässlich. Dadurch sind die erwarteten KGVs im Sinken begriffen. In 2025 sollte beim Gewinn pro Aktie erstmals die Schallmauer von 10 Euro überschritten werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass auf Basis der Bodenbildung die Aufwärtssequenz fortgesetzt wird.