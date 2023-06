EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG: Hauptversammlung wählt neues Aufsichtsratsmitglied

EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

FP Hauptversammlung wählt neues Aufsichtsratsmitglied Berlin, 14. Juni 2023 – Heute fand die ordentliche Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) in Berlin statt. Der Anteil der vertretenen Stimmen auf der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022, die zum ersten Mal seit 2019 wieder in Präsenzform stattfand, betrug 44,3 % des Grundkapitals. Allen Tagesordnungspunkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Johannes Boot wurde mit 90,5 % der vertretenen Stimmen zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2025 gewählt. Das entspricht der Restdauer der regulären Amtszeit der Mitglieder, die von der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2021 gewählt wurden. Eine Nachwahl war erforderlich, da Lars Wittan sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum Ablauf der heutigen Hauptversammlung niedergelegt hatte. Vorstand und Aufsichtsrat dankten Herrn Wittan herzlich für seinen hervorragenden Einsatz sowie die tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Jahren und freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Herrn Boot. Der 1968 geborene Boot ist niederländischer Staatsbürger, hat Rechtswissenschaften studiert und verfügt über große Erfahrung durch seine langjährige Tätigkeit bei Finanzdienstleistern. Er war zudem Portfolio Manager von ihm gegründeter Investmentfonds, ist seit 2016 Investment Officer der Beteiligungsverwaltung Lotus Investment Management und repräsentiert damit die neue Großaktionärin Olive Tree Invest GmbH. Transformationsprogramm zahlt sich aus Auf der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über das abgelaufene Geschäftsjahr, informierte ausführlich über die Maßnahmen des Transformationsprogramms FUTURE@FP und gab einen Ausblick auf den weiteren Wachstumskurs. "Nach zwei Jahren der Transformation befinden wir uns auf einem profitablen Wachstumspfad, zu dem alle drei Geschäftsbereiche beitragen. Im Jahr 2021 haben wir uns darauf konzentriert, das Unternehmen neu zu organisieren und verschiedene Bereiche der Kostenbasis zu verschlanken“ sagte CEO Carsten Lind. „Im Jahr 2022 haben wir in die Weiterentwicklung unserer Produkte und Lösungen in allen Geschäftsbereichen investiert und damit die Grundlage für eine kontinuierliche, stabile Entwicklung im Bereich Mailing, Shipping & Office Solutions und Wachstum bei den digitalen Geschäftslösungen auch außerhalb Deutschlands gelegt.“ Lind erläuterte, dass das Wachstum, wie kommuniziert, aus einer Kombination von organischen und M&A-Projekten kommt. Mit den beiden im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossenen M&A-Projekten Azolver und Pakadoo hat FP ihre Position im Bereich Mailing, Shipping & Office Solutions gestärkt und gleichzeitig neue digitale Lösungen im Paketmanagement hinzugefügt. CFO Ralf Spielberger bekräftigte in seiner Rede, dass die weitere Implementierung des neuen ERP/CRM-Systems und die Etablierung von Group Services als Profitcenter im Jahr 2023 zu einer Verbesserung der Back -und Front-Office Prozesse führen wird. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 245 bis 255 Mio. Euro sowie ein EBITDA in einer Spanne von 28 bis 31 Mio. Euro. Die fortschreitende Transformation des Konzerns, Investitionen in Produktentwicklung und die erfolgreiche Integration der erworbenen operativen Gesellschaften der Azolver-Gruppe spiegeln sich in einer zukünftig weiter steigenden EBITDA-Marge wider. Im Anschluss an die Rede des Vorstands beantworteten Vorstand und Aufsichtsrat detailliert alle Fragen der Aktionäre und Aktionärsvereinigungen. Dabei wurden unter anderem die konsistente Strategie und die vielversprechenden Aussichten von FP hervorgehoben. Bei der anschließenden Abstimmung wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet. Informationen zur Hauptversammlung inklusive der vollständigen Abstimmungsergebnisse sind verfügbar unter https://www.fp-francotyp.com/hv2023_de. Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: ir@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereiche: Digital Business Solutions (DBS), Mailing, Shipping & Office Solutions (MSO) sowie Mail Services. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. Im Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern mit einem eigenen Händlernetz vertreten. Im Geschäftsbereich Mail Services bietet FP die Konsolidierung von Geschäftspost an und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland. Im Jahr 2022 erwirtschaftete FP einen Umsatz von mehr als 250 Mio. Euro.





