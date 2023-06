WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Juni 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 27. Juni 2023

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/23 08:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (endgültig) (11.00 Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung, Köln 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung 10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung, Luxemburg 10.30 DEU: auto.de, Hauptversammlung, Leipzig 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung, München 14:00 USA: Blackrock, Investor Day 15:00 USA: Altice USA, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 17:00 DEU: Hugo Boss, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Shell, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/23 07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 04/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 04/23 08:00 GBR: BIP 04/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 05/23 10:00 FRA: Internationale Energieagentur (IEA) Monatsbericht 06/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/23 12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/23 14:30 USA: Erzeugerpreise 05/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE DEU: Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft 2023, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.15 Uhr Auftaktrede Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung + 15.00 Uhr Debatte über die Energiekrise unter anderem mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Eon-Chef Leonhard Birnbaum 10:00 DEU: Diskussion Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu Pflichtversicherung für Elementarschäden mit Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer DEU: Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2023, Berlin Das Hauptstadtforum Gesundheitspolitik bildet den Rahmen für den Deutschen Pflegekongress, den Managementkongress Krankenhaus-Klinik-Rehabilitation und das Deutsche Ärzteforum. + 10.00 Eröffnung durch den bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek (CSU) 10:00 DEU: 11. Nationaler MINT Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin 10:00 DEU: Kabinett beschließt Nationale Sicherheitsstrategie + 11.00 Pk zur Nationalen Sicherheitsstrategie + 13.30 Statement Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, des Ersten stellvertretenden Vorsitzenden und Vorsitzenden der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, und des Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Johann David Wadephul + 18.00 Veranstaltung u.a. der Bertelsmann-Stiftung zur Sicherheitsstrategie DEU: Beginn Messe Intersolar + 10.30 Pk Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) mit Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig - der Verband gibt Daten zur Entwicklung der Solartechnik in Deutschland 10:30 DEU: Hybrid-Pk des Bundesverbandes Solarwirtschaft zu den Solartechnik- und Speichermessen Intersolar Europe/ees Europe/The smarter E Europe 13:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie + 13.00 Eröffnung durch Bauindustrie-Präsident Peter Hübner + 15.45 Grußwort Bundesfinanzminister Christian Lindner 19:00 DEU: Diskussionsrunde Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu Krieg, Energiekrise und extremen Preissteigerungen, Berlin DEU: Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG (dritter von voraussichtlich fünf Tagen) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung 14:00 FRA: Korian, Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Befesa, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/23 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 05/23 08:30 DEU: DIW Konjunkturprognose Sommer 2023 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/23 09:00 CHE: KOF, Konjunkturprognose 09:00 CHE: Seco, Konjunkturprognosen vom Sommer 09:30 DEU: IfW, Institut für Weltwirtschaft, Konjunkturprognose 10:00 ESP: Handelsbilanz 04/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/23 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 05/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/23 14:30 USA: Empire State Index 06/23 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 06/23 15:15 USA: Industrieproduktion 05/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/23 16:00 USA: Lagerbestände 04/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundeswirtschaftsministerium unter dem Leitgedanken «Wandel durch Innovationen» + Grußwort von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: Fortsetzung Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2023, Berlin + 10.00 Pk Vorstellung des Krankenhaus Rating Reports zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser 11:00 DEU: RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Konjunkturprognose DEU: Fortsetzung BDEW-Kongress, Berlin DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD u.a. mit Bundesbauministern Klara Geywitz (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) 09:30 DEU: Institut für Weltwirtschaft zur Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel 10:00 DEU: Online-Pk Welthungerhilfe und terre des hommes zur Vorstellung des «Kompass 2023» zur deutschen Entwicklungspolitik, Berlin 10:00 DEU: Verhandlung am Oberverwaltungsgericht zu einem Streit zwischen zwei Windkraftbetreibern, Münster BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel Thema ist u.a die Vorbereitung des Gipfeltreffens am 11. und 12. Juli in Litauen. LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung, Karlsruhe 10:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Volkswagen AG Konzern Auslieferungen 05/23 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung, Würzburg 12:30 GBR: Tesco, Hauptversammlung 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid 08:00 DEU: Baugenehmigungen 04/23 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/23 09:00 AUT: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig) 11:00 ITA: Handelsbilanz 04/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien EUR: Fitch Ratingergebnis Luxemburg, Norwegen EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Diskussionsveranstaltung des Wirtschaftsforums der SPD zu «Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?», Berlin 12:00 DEU: Pressegespräch zur Vorstellung der aktuellen Marktzahlen des Branchenverbandes VDMA Robotik & Automation im Vorfeld der Messe «automatica», München BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 19. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 06/23 17:00 DEU: Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) verleiht Weltwirtschaftlichen Preis 17:00 EUR: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Industriepolitik für Batterien EUR: Treffen der EU-Energieminister SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI) + 11.30 Pressegespräch mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner + 13.20 Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), anschließend Gespräch mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm + 14.25 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung 10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung 17:30 USA: General Motors, Hauptversammlung 19:00 USA: Dell, Hauptversammlung 22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/23 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 05/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/23 11:00 EUR: Bauproduktion 04/23 14:30 USA: Baubeginne 05/23 14:30 USA: Baugenehmigungen 05/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI) + 16.45 Impulsvortrag von Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: Nationaler Radverkehrskongress (bis 21.06.) DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und zwei Ingenieure - Plädoyers Verteidigung EUR: Treffen der EU-Umweltminister ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 05/23 10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung 10:00 DEU: Daimler Truck Holding, Hauptversammlung, Berlin 10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung 11:00 LUX: Adler Group, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung 16:00 DEU: Volkswagen Konzern, Capital Markets Day 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung DEU: Knaus Tabbert AG, Jahres-Pressekonferenz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Erzeuger- und Verbraucherpreise 05/23 08:00 GBR: Staatsverschuldung 05/23 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun DEU: Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike (bis 25.06.) ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung 10:00 DEU: Messe München, Bilanz-Pressekonferenz 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung 10:00 CHE: Züblin, Hauptversammlung, Zürich 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung 13:00 NLD: Aegon, Kapitalmarkttag 20:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex im April 2023 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. Pk) 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/23 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (vorab) 16:00 USA: Frühindikator 05/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/23 16:00 USA: EIA Ölbricht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 10:30 DEU: Dekabank, "Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick" 11:00 DEU: Jahrestagung 2023 des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung CHN/HGK: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AB Foods, Q3-Umsatz 10:00 AUT: ams-Osram, Hauptversammlung 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/23 06:30 NLD: BIP Q 1/23 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/23 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/23 09:00 ESP: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 06/23 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Pllen EUR: Fitch Ratingergebnis Polen, Zypern, Ukraine SONSTIGE TERMINE 09:00 FRA: Abschluss Internationaler Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt DEU: Abschluss internationales Luftwaffen-Manöver «Air Defender 2023» + 09.30-12.30 Abschlusszeremonie mit Ergebnisvorstellung und Pk HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU: "Diesel-Senat" des BGH urteilt zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen 12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugepreise 05/23 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/23 10:00 DEU: Ifo-Index 06/23 16:30 USA: Dallas Fed Varbeitende Industrie 06/23 SONSTIGE TERMINE 18:30 EUR: Europäische Zentralbank: Notenbankkonferenz (bis 28.06.) EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (1.Tag) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen 14:00 USA: Delta Air Lines, Investor Day 15:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung FRA: Accor, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/23 (endgültig) 08:00 FIN: Handelsbilanz 04/23 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 05/23 08:00 SWE: Erzeugerpreise 05/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Europäische Zentralbank: Notenbankkonferenz Mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die komplette Konferenz wird per Videostream auf der EZB-Website übertragen. 11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Bauernverband vor dem Deutschen Bauerntag in Münster (28.-29. Juni) 11:30 DEU: BGH verhandelt darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will DEU: Nachhaltigkeitsgipfel der «Süddeutschen Zeitung» mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten EUR: Treffen des Rates für Landwirtschaft und Fischerei (2.Tag) DEU: Automatica 2023 - Messe für Robotik und Automation ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi