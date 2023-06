Die meistgehandelten Produkte: Die Bären übernehmen das Zepter

Der DAX® startet heute mit Kursverlusten in den Handel. Wie erwartet kam es gestern Abend zu keiner weiteren Zinserhöhung durch die Fed. Dennoch sollen die Zinsen laut neuer Zinsprojektion länger auf höheren Niveaus verharren. Das wird negativ von den Anlegern aufgenommen und die Kurse fallen. Bereits heute um 14:15 Uhr wird der Leitzins in der Eurozone angehoben. Die Marktteilnehmer gehen hier mit höchster Wahrscheinlichkeit von einem 25-Basispunkte-Schritt aus.

Der NASDAQ100® konnte gestern als einziger US-Index mit einem Kursgewinn schließen. Die Anleger denken, dass der Tech-Index wie die anderen Indizes einen Rücksetzer verkraften muss und kaufen Put-K.o.-Optionscheine auf diesen Titel. Der Textil- und Sportartikelhersteller Adidas ist nach seinem Anstieg in den letzten Wochen wieder sehr gefragt bei den Investoren. Mit hohem Faktor wird hier von weiterem Kurszuwachs der Aktie ausgegangen. Bei der Symrise AG spekulieren die Anleger sowohl auf fallende als auch steigende Kurse. Die Neuigkeiten bezüglich des Aktiengeschäfts einer Führungskraft werten die Anlagestrategen unterschiedlich.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HC5SAZ 7,52 15005,692431 Punkte 15727,680985 Punkte 18,35 Open End NASDAQ-100 ® Put HC7CQ9 27,50 15005,692431 Punkte 17910,00 Punkte 5,00 Open End DowJones ® Put HB2TFK 9,40 33962,50 Punkte 34930,122739 Punkte 33,38 Open End S&P 500 ® Call HW0L1S 11,00 4359,6849 Punkte 3169,440329 Punkte 3,66 Open End DAX ® Call HC1783 32,08 16242,50 Punkte 13038,008279 Punkte 5,06 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.06.2023; 11:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HC3P86 3,21 244,10 EUR 250 EUR 7,65 13.03.2024 Tesla Inc. Call HC184U 5,54 248,435 USD 220 USD 4,17 17.01.2024 Netflix Inc. Call HB5PB3 0,84 439,18 USD 380 USD 4,85 13.12.2023 DAX ® Call HC0XP7 34,84 16238,00 Punkte 13100 Punkte 4,66 12.12.2023 DAX ® Call HB83FE 6,02 16238,00 Punkte 16100 Punkte 27,06 12.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.06.2023; 12:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Symrise AG Long HC15ZK 6,34 94,09 EUR 69,557549 EUR 3 Open End Symrise AG Short HC287H 12,55 94,09 EUR 115,90067 EUR -3 Open End HelloFresh SE Long HC2VQP 0,40 18,095 EUR 16,217147 EUR 5 Open End Adidas AG Long HC44C0 17,36 174,11 EUR 168,184602 EUR 8 Open End Deutsche Bank AG Long HC1RXZ 4,91 9,771 EUR 8,442227 EUR 4 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.06.2023; 12:40 Uhr

