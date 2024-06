Dax-Widerstand: 18.280 18.350 Dax-Unterstützung: 17.900 17.600

Dax-Rückblick:

Der Index kam am vergangenen Freitag erneut deutlich unter Druck und konnte nur mit Mühe und Not die 18.000-Punkte-Marke per Tagesschlusskurs (XETRA) verteidigen.

Heute Morgen startete der Index zunächst positiv in den Handel, gab aber in den ersten beiden Handelsstunden das Gros der Zugewinne wieder ab.

Dax-Ausblick:

Das charttechnische Bild im Dax hat sich mit dem Kursrutsch in der zweiten Hälfte der vergangenen Handelswoche komplett gedreht zu Gunsten der Verkäuferseite. Der mittelfristige Aufwärtstrend wurde klar und deutlich unterboten, neue Allzeithochs sind in weite Ferne gerückt.

Nach dem Abverkauf am Donnerstag und Freitag wären zunächst Erholungsversuche in der ersten Wochenhälfte keine allzu große Überraschung. So lange diese allerdings nicht über den Bereich 18.280/350 Punkte hinauskommen, sind größere Zwischenerholungen als Verkaufsgelegenheiten zu erachten. Der Bereich der Freitagstiefs wäre eine mögliche Basis für Erholungsversuche.

Quelle: Tradingview

